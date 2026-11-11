El costo de no decidir

Hay negociaciones que no fracasan por un ‘no’, sino porque nunca llega una respuesta: un correo queda pendiente, una reunión se aplaza, una propuesta pasa de una bandeja de entrada a otra, una alerta técnica se guarda para revisarla ‘cuando haya tiempo’. Y mientras tanto, el mercado sigue moviéndose, los contratos vencen, los inmuebles cambian de condiciones y las oportunidades encuentran otro camino.
En muchas organizaciones, las personas que toman decisiones estratégicas están precisamente en los cargos donde menos tiempo existe para detenerse a decidir: gerentes, vicepresidentes, directores financieros, responsables de expansión, activos, compras o asuntos jurídicos que administran simultáneamente presupuestos, equipos, riesgos, proyectos y urgencias. Por eso, necesitan aliados capaces de aportar criterio, información y una mirada externa, pero con frecuencia la relación se interrumpe en un punto aparentemente sencillo: responder.
A veces llamamos a esto ghosting, pero creo que reducirlo a falta de cortesía sería quedarnos en la superficie porque detrás de muchos silencios empresariales hay organizaciones saturadas, decisiones excesivamente centralizadas, prioridades que compiten entre sí y procesos en los que no siempre está claro quién tiene autoridad para decir ‘sí’, ‘no’, ‘todavía no’ o ‘necesitamos más información’.
El silencio también tiene un costo
Una empresa bien gestionada debe saber tanto elegir como descartar, porque no toda propuesta merece avanzar, no todo inmueble es una oportunidad y no todo aliado es el adecuado. El problema aparece cuando hay ausencia de esa decisión.
En el mundo inmobiliario corporativo lo vemos con especial claridad cuando una alternativa de ubicación puede desaparecer, una negociación de arrendamiento puede llegar tarde a una renovación, un activo improductivo puede seguir consumiendo recursos, una oportunidad de consolidar sedes puede diluirse, o, más delicado aún, una advertencia normativa, técnica o financiera puede quedar enterrada entre cientos de mensajes hasta convertirse en un problema que pudo haberse anticipado.
Desde mi experiencia, he confirmado que el valor de acompañar a una organización no está únicamente en presentar opciones, sino también en ayudar a mirar aquello que la operación diaria no permite ver: un riesgo, una ineficiencia, una oportunidad de liberar capital o una decisión que convendría revisar antes de comprometer patrimonio.
Pero para que un aliado estratégico pueda cumplir ese papel necesita algo del otro lado: interlocución. Y aquí aparece una paradoja de nuestro tiempo. Tenemos más tecnología, más información, más herramientas para analizar escenarios y más canales para comunicarnos que nunca, sin embargo, eso no necesariamente significa que estemos decidiendo mejor.
Podemos producir un informe en horas, compartirlo en segundos y disponer de enormes cantidades de información, pero si la decisión queda atrapada en una agenda imposible, la velocidad tecnológica termina chocando contra un cuello de botella.
Por eso justamente creo que responder también es una capacidad estratégica.
Responder no significa aceptar, puede ser un ‘no nos interesa’, ‘retomemos en tres meses’, ‘esto lo debe revisar otra área’, ‘necesito estos datos’ o simplemente ‘no es prioridad ahora’. Una respuesta breve puede ahorrar semanas de incertidumbre, liberar recursos y permitir que tanto los equipos internos como los aliados externos enfoquen su energía donde realmente genera valor.
También implica revisar cómo decidimos dentro de las organizaciones. ¿Todas las decisiones deben escalar? ¿Las personas que reciben información tienen capacidad para actuar? ¿Los aliados saben quién es realmente responsable de decidir? ¿Existen mecanismos para distinguir una oportunidad estratégica de una solicitud que puede esperar?
Entonces el verdadero fantasma no es la persona que dejó un mensaje sin responder, sino el espacio que existe entre recibir información y convertirla en acción.
En un entorno empresarial cada vez más exigente, construir buenas redes de aliados será tan importante como desarrollar capacidades internas. Ninguna organización puede saberlo todo, verlo todo ni hacerlo todo sola, los aliados especializados existen precisamente para ampliar el campo de visión, cuestionar supuestos y advertir aquello que desde adentro puede pasar inadvertido.
Pero una alianza necesita reciprocidad: alguien propone, alguien escucha, alguien evalúa y, finalmente, alguien decide.
Por eso esta conversación va mucho más allá de contestar correos, habla de cultura, liderazgo y gobierno empresarial. La forma en la que una organización responde también revela cómo prioriza, cómo delega y cómo decide.
Tal vez algunas de las oportunidades que creemos haber perdido nunca fueron rechazadas, simplemente quedaron esperando una respuesta.
Y quizás algunos de los riesgos que parecían invisibles sí estuvieron frente a nosotros, solo que nadie alcanzó a mirarlos a tiempo.
Catalina Giraldo, CEO y fundadora de Makler Inmobiliarios