Frente a las multinacionales, el conocimiento local cuenta

Competir con grandes compañías internacionales no debería llevarnos a cuestionar si una empresa colombiana puede estar a su altura. La pregunta debería ser otra: ¿qué valor distinto puede aportar una empresa que combina estándares globales con un conocimiento profundo de su territorio?
En el sector inmobiliario corporativo, esta pregunta es especialmente relevante porque las decisiones sobre inmuebles rara vez son solamente inmobiliarias.
Comprar o arrendar una sede, consolidar operaciones, cambiar de ubicación, vender un activo improductivo o utilizar parte del patrimonio para financiar crecimiento son decisiones que pueden afectar la liquidez, la eficiencia y la capacidad de expansión de una organización.
Una empresa puede estar creciendo mientras sus inmuebles empiezan a frenarla.
Puede tener capital atrapado en una propiedad que ya no necesita. Puede comprar una sede por la tranquilidad de tener un activo propio, aunque el negocio necesite esos recursos para crecer. O puede conservar durante años un inmueble por costumbre, sin preguntarse si todavía responde a su estrategia.
Por eso creo que debemos cambiar la conversación. Un inmueble corporativo no debería analizarse únicamente desde el precio, los metros cuadrados o la ubicación. Hay que preguntarse qué función cumple dentro del negocio y si ayuda a construir la empresa que queremos tener en cinco o diez años.
Y es precisamente ahí donde las empresas nacionales especializadas tenemos una oportunidad importante. Competir con multinacionales no significa desconocer sus fortalezas. Las grandes firmas internacionales aportan metodologías, tecnología, experiencia y estándares que elevan las exigencias del mercado. Eso es positivo: nos obliga a mejorar.
Pero la escala global no reemplaza automáticamente la capacidad de comprender lo local.
Conocer un territorio es entender cómo cambia una ciudad, cómo una decisión normativa puede modificar el potencial de un inmueble y por qué una misma solución puede funcionar para una compañía y ser inconveniente para otra.
También implica comprender que una empresa familiar, una entidad financiera, un fondo de inversión o una compañía industrial no toman decisiones bajo las mismas variables. Para algunas, la propiedad significa estabilidad; para otras, puede convertirse en capital inmovilizado. En unas, la ubicación responde al cliente; en otras, a la logística, al talento o a la eficiencia operativa.
Ahí aparece una ventaja que a veces subestimamos: la inteligencia local.
Desde mi experiencia como empresaria y al frente de una firma colombiana que acompaña organizaciones en decisiones patrimoniales y de expansión, he confirmado que el tamaño de una compañía no determina por sí solo la profundidad de su criterio ni su capacidad para asumir desafíos complejos.
Pero también he aprendido algo igual de importante: ser colombiano, cercano o pequeño no es suficiente.
Una empresa nacional que aspire a competir en escenarios corporativos debe responder con rigor. Eso significa invertir en tecnología, talento, procesos, trazabilidad, seguridad de la información, cumplimiento y metodologías sólidas. Significa demostrar capacidad, no pedir una oportunidad simplemente por ser local.
Ser una empresa pequeña o mediana no puede significar trabajar con estándares pequeños. Este desafío adquiere todavía más peso en un sector inmobiliario que necesita avanzar hacia una mayor profesionalización. Podemos discutir durante años sobre regulación e informalidad, pero no deberíamos esperar a que una norma nos obligue a hacer correctamente aquello que ya sabemos que debemos hacer.
La regulación puede establecer mínimos, pero la confianza exige mucho más.
Cuando está en juego el patrimonio de una organización, una decisión debe sostenerse con información, análisis y criterio. El verdadero valor no está únicamente en encontrar un inmueble, venderlo o determinar cuánto vale. Está en comprender si esa decisión tiene sentido dentro de la estrategia de quien la toma.
Por eso uno de los grandes retos de las empresas nacionales es dejar de competir únicamente por precio y hacerlo también con conocimiento, innovación, especialización, cercanía y capacidad de ejecución.
No necesitamos que nos elijan simplemente porque somos colombianos. Necesitamos construir empresas tan buenas que el hecho de ser colombianas sea, además, una ventaja.
Pensar global significa aprender de los mejores estándares, adoptar tecnología y profesionalizar nuestras organizaciones. Decidir local significa conservar la capacidad de leer el territorio y comprender al empresario que tenemos enfrente.
El futuro del sector inmobiliario corporativo puede tener mucho de global y, al mismo tiempo, muchísimo de local. Porque al final una organización no debería preguntarse solamente cuánto valen sus inmuebles, sino algo mucho más importante: ¿Ese patrimonio inmobiliario está ayudando a construir el futuro de tu empresa?
Catalina Giraldo, CEO y fundadora de Makler Inmobiliarios