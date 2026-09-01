La innovación no basta para construir negocios exitosos

Innovar parece simple. Escuchamos opiniones como: “es fácil”, “solo hay que incluir esto”, “otros ya lo están haciendo”. Lo cierto es que las oportunidades están por todas partes, pero convertirlas en negocios requiere consistencia, pensamiento crítico, poco ego y estrategia.

Eso también es marketing: construir el proceso que convierte una oportunidad en negocio. Qué problema queremos resolver, cuánto está dispuesto a pagar alguien por la solución, cuánto cuesta entregarla, qué margen genera y qué capacidades requiere para crecer.

El wellness es un buen ejemplo. McKinsey estima que el mercado global alcanza los 2 billones de dólares. En alimentos y bebidas, una investigación de Kerry entre 1.200 consumidores de seis países latinoamericanos encontró que el 80 por ciento ya está familiarizado con alimentos y bebidas funcionales; 73 por ciento muestra interés por vitaminas, 63 por ciento por proteína y 55 por ciento por fibra.

La tentación parece evidente: agreguemos funcionalidad. Pero una tendencia no es una estrategia.

Uniqlo entendió algo diferente. En lugar de perseguir cada nueva tendencia de moda, construyó buena parte de su propuesta alrededor de necesidades conocidas: ropa cómoda, funcional y fácil de usar. Heattech o AIRism convierten problemas cotidianos como el frío, el calor y la comodidad en plataformas de producto que pueden permanecer durante años. Su matriz, Fast Retailing, cerró 2025 con ingresos récord.

No inventaron la necesidad. Construyeron mejores soluciones y la capacidad para llevarlas a escala.

En la industria farmacéutica la innovación ocurre desde otro lugar. La Food and Drug Administration (por sus siglas en inglés FDA) ha institucionalizado el Patient-Focused Drug Development, incorporando las experiencias, necesidades y prioridades de los pacientes al desarrollo y evaluación de productos médicos. Incluso en una industria profundamente científica, escuchar a las personas ayuda a decidir qué problemas vale la pena resolver.

Los servicios legales muestran otra posibilidad. La American Bar Association ha documentado modelos de suscripción en los que empresas pagan una tarifa periódica por servicios jurídicos continuos, en lugar de depender exclusivamente de la tradicional hora facturable. El cliente gana previsibilidad y el despacho puede construir ingresos recurrentes.

El servicio sigue existiendo. Cambió el modelo de negocio.

Lanzar es apenas el comienzo

Medir innovación por cantidad sigue siendo una práctica común y, también, un ejercicio de vanidad.

Pensemos en Mas+, la bebida de hidratación asociada a Lionel Messi. Entró a una categoría en crecimiento con uno de los deportistas más reconocidos del mundo y una enorme capacidad para generar conversación. Independientemente de su desempeño futuro, plantea una pregunta útil para cualquier lanzamiento: ¿por qué alguien debería comprar una segunda y una tercera vez?

La primera compra puede venir de la novedad, una campaña, una promoción o una celebridad, pero para construir un negocio necesitamos razones para volver.

Y también están los humanos, que hoy parecemos tan reemplazables. Alguien tiene que hacer que todo esto suceda y que suceda bien. Importan los líderes que permiten probar y corregir, equipos capaces de trabajar entre áreas y personas que conocen el negocio, tienen curiosidad y quieren aprender. También algo mucho más sencillo: gente a la que le importe hacer bien su trabajo.

La pasión no reemplaza una estrategia ni arregla un mal modelo de negocio, pero hace una diferencia enorme en la disciplina y coherencia de la ejecución. Innovar también requiere aprender: saber cuándo insistir, cuándo corregir y cuándo parar.

Al mismo tiempo, hay que administrar lo que ya funciona. No todos los consumidores quieren la última tendencia y no todo producto, servicio o modelo necesita reinventarse. En un mundo hiperconectado e hipersaturado, más empieza a ser menos.

Un portafolio puede necesitar una innovación que genere crecimiento, una propuesta tradicional que aporte volumen y otra que construya margen. Saber dónde innovar es tan importante como saber dónde no hacerlo.

Además, hoy tenemos una presión adicional: el tiempo. Las tendencias aparecen más rápido, los competidores reaccionan antes y la tecnología permite desarrollar y lanzar en tiempos que hace pocos años parecían imposibles. Precisamente por eso necesitamos más criterio, no menos.

Un mercado creciente no garantiza un buen negocio. Una gran campaña no garantiza recompra y la tecnología no reemplaza el conocimiento del consumidor.

Podemos tener datos, inversión, tecnología y una gran idea. Al final, alguien tiene que convertir todo eso en negocio.

La innovación abre oportunidades. La estrategia, la rentabilidad, las personas y una buena ejecución hacen que valga la pena construirlas.

Paula Amado, autoridad y experta en mercadeo humano