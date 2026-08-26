Lina Morales: una mujer que abre camino en la innovación en salud

Lina Morales ha hecho de la conexión una forma de liderazgo. Como directora ejecutiva de Healthtech Colombia y administradora de negocios internacionales, encontró en la intersección entre tecnología, negocios y salud un espacio para impulsar transformaciones que, en última instancia, tienen un impacto sobre la calidad de vida de las personas. Su convicción parte de una idea sencilla, pero potente: mientras una persona enferma concentra sus deseos en recuperar la salud, una persona sana puede imaginar millones de posibilidades.

Abrirse camino en un sector tradicional y predominantemente masculino ha sido uno de los retos que más ha marcado su liderazgo. Morales ha optado por ejercer una influencia basada en la capacidad de conectar, construir relaciones y movilizar conversaciones en torno a la transformación digital de la salud. Para las mujeres que buscan abrirse espacio en posiciones de liderazgo, su recomendación nace de esa experiencia: construir una red de apoyo para los momentos difíciles y, sobre todo, aprender a confiar en el propio criterio sin depender de la validación externa.