Benfica le pone precio a la salida de Richard Ríos: por esta cifra millonaria sería vendido

Richard Ríos entra en la rampa de posibles salidas en el Benfica. Sus reiteradas suplencias bajo las órdenes de Marco Silva y el nuevo fichaje de João Palhinha, procedente del Bayern Múnich, ponen en duda que continúe como jugador de las águilas.

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En la prensa portuguesa aseguran que Richard Ríos, Anatoliy Trubin y Dodi Lukebakio están en la lista de transferibles a la espera de ofertas en esta última semana de mercado.

El volante antioqueño llegó desde Palmeiras en 2025 con altas expectativas; sin embargo, su rol protagónico se ha ido desvaneciendo tras la salida de José Mourinho al Real Madrid y esta temporada parece estar condenado al banquillo de suplentes.

En ese panorama, Benfica ha fijado un precio de salida. “El club busca una venta superior a los 30 millones de euros, y entre los clubes que ya han preguntado por el jugador se encuentran Bournemouth, Getafe y Roma, aunque aún no se ha presentado ninguna oferta formal”, apuntó A Bola en su edición impresa.

Los números de Ríos en el Benfica no han sido negativos. La temporada pasada disputó 45 partidos, marcó ocho goles y dio seis asistencias en total.

Su gran decepción fue con la Selección Colombia en el Mundial 2026. El antioqueño fue suplente durante los cinco partidos disputados por la Tricolor, perdiendo su puesto a manos de Gustavo Puerta, quien terminó siendo la revelación del combinado nacional.

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De hecho, Puerta también ha sonado como posible reemplazo de Richard Ríos si sale de Benfica. El problema es que la llegada de João Palhinha cierra la puerta para ambos colombianos, dejando en el limbo a dos piezas fundamentales para el andamiaje de Néstor Lorenzo.

“El exceso de centrocampistas en la plantilla, que se incrementará con la inminente llegada de João Palhinha, a pesar de las diferentes características del internacional portugués, y la necesidad de equilibrar el grupo hacen probable la salida de Richard Ríos en las próximas semanas”, asegura A Bola.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica. Foto: NurPhoto via AFP

Le queda poco tiempo a Richard Ríos

Aunque el mercado de la liga portuguesa permanece abierto hasta el 15 de septiembre, los destinos más interesantes quedarán descartados a partir del próximo lunes 31 de agosto. Tanto en la Premier League como en España e Italia, quedan pocos días para inscribir nuevos jugadores.

Otra opción que ha sonado para Richard Ríos es el fútbol de Arabia Saudita, más específicamente el Al-Ittihad, club que tiene suficiente brazo económico para poner los 30 millones de euros que pide Benfica.

Ya dependerá del propio futbolista si quiere continuar su carrera en Medio Oriente, o prefiere pelear por el puesto en Portugal sin tener certeza de cuántos minutos alcance a sumar en la presente campaña.