Barcelona se pronunció sobre el fichaje de Julián Álvarez: Laporta mandó mensaje al Atlético

La dirigencia del FC Barcelona no se rinde en su deseo de contratar a Julián Álvarez. Aunque todas las respuestas del Atlético de Madrid han sido negativas, el presidente Joan Laporta manifestó que quieren llegar a un acuerdo económico.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League? Bombos, horario oficial y dónde verlo en vivo

Manchester City presentó al reemplazo de Rodri: fichaje de lujo por 100 millones de euros

“Lo cierto es que estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada. Lo hacemos con todos los respetos por el Atlético de Madrid, que sepan que si están con disposición de vender dentro de este período del mercado de verano, nosotros estaríamos dispuestos a comprar al jugador de conformidad con la oferta que les hemos hecho”, apuntó en el canal oficial del Barça.

El conjunto azulgrana lleva varios meses tratando de fichar a Julián Álvarez; sin embargo, el Atlético se niega a dejarlo salir a un rival directo, como sucedió con Antoine Griezmann en 2019.

Los colchoneros han dejado claro que no tienen previsto desprenderse del futbolista ni por 100 ni 200 millones de euros, remitiéndose a su cláusula de 500 millones, y pese a que este ya mostró su deseo de ser traspasado.

La respuesta de Hansi Flick sobre Julián

El fichaje de Julián Álvarez es tema central para el Barcelona y muestra de eso es que, además del presidente, también hubo pronunciamiento del técnico Hansi Flick. “No quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club”, dijo.

“Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme”, apunto.

Barcelona contrató nuevo arquero: llega por cuatro millones de euros y firma hasta 2030

Flick confía en el trabajo de los responsables. “El club y Deco (director deportivo) están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años”, sentenció.

Barcelona tiene programado un partido para este jueves frente al Athletic Club en el Camp Nou. Dicho compromiso podría marcar el debut de Rodri, que ya tuvo tiempo para entrenar y está disponible si el cuerpo técnico lo desea.

Julián Álvarez no entrenó

Mientras tanto, en el Atlético de Madrid sigue la polémica por el deseo de Julián Álvarez de unirse al Barcelona. A pesar de que Diego Simeone ha dicho públicamente que cuenta con él, la situación no es tan sencilla.

Este miércoles, Julián no se presentó a entrenamientos y aumentó la ola de críticas en su contra.

Julián Álvarez en el banquillo durante el partido de Atlético de Madrid vs. Villarreal CF. Foto: NurPhoto via AFP

Según trascendió en los medios españoles, el delantero argentino acusó sentirse enfermo y por eso recibió el permiso de ausentarse. No obstante, esta decisión se da en medio de la turbulencia cuando quedan solo cinco días de mercado en Europa.

Atlético de Madrid habría puesto otra opción sobre la mesa de Julián: una oferta del Arsenal de Inglaterra que podría terminar con la novela en las próximas horas.