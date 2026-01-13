Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Haleon, una de las mayores compañías de autocuidado del mundo, anunció el nombramiento del colombiano Andrés González como su nuevo presidente para América Latina, una decisión que eleva el peso estratégico de la región dentro de la estructura global de la multinacional.

Con esta designación, González se incorpora al Haleon Executive Team (HET), el máximo órgano de liderazgo de la compañía, desde donde reportará directamente al CEO, Brian McNamara

El movimiento responde a la apuesta de Haleon por acelerar su crecimiento en Latinoamérica, un mercado que la compañía considera clave por su potencial de expansión y su importancia dentro del negocio global.

“Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

Al incluir a la región en su equipo directivo mundial, la firma busca tomar decisiones más cercanas a los mercados locales y avanzar en su estrategia Win as One, orientada a ampliar el acceso al autocuidado y a la salud cotidiana.

González llega a Haleon tras una larga trayectoria en multinacionales de consumo. En Unilever ocupó cargos como presidente de Beauty & Wellbeing para Latinoamérica y presidente de la operación en Brasil, y antes de eso acumuló más de dos décadas de experiencia en Quala y una etapa clave en Procter & Gamble, donde estuvo vinculado al desarrollo de marcas de consumo masivo y al liderazgo de equipos regionales

“Haleon tiene un propósito claro: llevar una mejor salud cotidiana, con un enfoque humano, algo especialmente relevante para los consumidores de la región”, afirmó González al asumir el cargo, subrayando que la presencia de Latinoamérica en el equipo ejecutivo global abre una oportunidad para potenciar el crecimiento sostenible y el acceso al autocuidado en la región.

Precio del petróleo baja tras anuncios realizados por Venezuela y Estados Unidos

Haleon, que agrupa marcas como Sensodyne, Advil, Centrum, Dolex y Voltaren, atiende a más de mil millones de consumidores en todo el mundo y concentra su negocio en categorías como salud bucal, vitaminas, alivio del dolor y bienestar diario.