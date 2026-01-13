Capsula

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La multinacional de autocuidado eleva el peso estratégico de la región.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
13 de enero de 2026, 8:35 p. m.
Latinoamérica tendrá representación directa en el máximo órgano de liderazgo de la empresa.
Latinoamérica tendrá representación directa en el máximo órgano de liderazgo de la empresa. Foto: Haleon

Haleon, una de las mayores compañías de autocuidado del mundo, anunció el nombramiento del colombiano Andrés González como su nuevo presidente para América Latina, una decisión que eleva el peso estratégico de la región dentro de la estructura global de la multinacional.

Con esta designación, González se incorpora al Haleon Executive Team (HET), el máximo órgano de liderazgo de la compañía, desde donde reportará directamente al CEO, Brian McNamara

El movimiento responde a la apuesta de Haleon por acelerar su crecimiento en Latinoamérica, un mercado que la compañía considera clave por su potencial de expansión y su importancia dentro del negocio global.

“Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

Al incluir a la región en su equipo directivo mundial, la firma busca tomar decisiones más cercanas a los mercados locales y avanzar en su estrategia Win as One, orientada a ampliar el acceso al autocuidado y a la salud cotidiana.

Macroeconomía

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

Macroeconomía

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Macroeconomía

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Macroeconomía

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

Macroeconomía

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Macroeconomía

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

Macroeconomía

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Mundo

Tras la detención de Nicolás Maduro: este es el país de Latinoamérica que se convierte en el principal proveedor de petróleo de Cuba

Mundo

Crece una alianza de Latinoamérica que pone en vilo a las potencias; estos son los países

Mundo

Los 6 megaproyectos que transformarán la movilidad en Latinoamérica este 2026

González llega a Haleon tras una larga trayectoria en multinacionales de consumo. En Unilever ocupó cargos como presidente de Beauty & Wellbeing para Latinoamérica y presidente de la operación en Brasil, y antes de eso acumuló más de dos décadas de experiencia en Quala y una etapa clave en Procter & Gamble, donde estuvo vinculado al desarrollo de marcas de consumo masivo y al liderazgo de equipos regionales

“Haleon tiene un propósito claro: llevar una mejor salud cotidiana, con un enfoque humano, algo especialmente relevante para los consumidores de la región”, afirmó González al asumir el cargo, subrayando que la presencia de Latinoamérica en el equipo ejecutivo global abre una oportunidad para potenciar el crecimiento sostenible y el acceso al autocuidado en la región.

Precio del petróleo baja tras anuncios realizados por Venezuela y Estados Unidos

Haleon, que agrupa marcas como Sensodyne, Advil, Centrum, Dolex y Voltaren, atiende a más de mil millones de consumidores en todo el mundo y concentra su negocio en categorías como salud bucal, vitaminas, alivio del dolor y bienestar diario.

Más de Macroeconomía

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.

19 exministros y viceministros alertaron por la situación financiera del sistema de salud; estas son las causas

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept.

Dólar se desploma en Colombia y pisa el rango de los $3.600: así se movió el 13 de enero

Camilo sánchezPresidente del Consejo Gremial y de Andesco

Consejo Gremial envía carta a la Corte Constitucional pidiendo suspensión provisional de la emergencia económica

Dinero / Billetes Colombia

¿Por qué más de 132.000 estudiantes no recibieron su pago y qué promete ahora el Gobierno?

1

¿Cuándo se debe afiliar a empleadas domésticas a seguridad social completa? Esto dice la ley

Solo los contratos que cumplen un año o más sin ajuste podrán recibir el aumento autorizado a partir de noviembre.

Adiós al desalojo inmediato: lo que deben saber los propietarios e inquilinos desde ahora

aranceles EEUU Dólar

Dólar amaneció más barato este martes en Colombia: precio oficial del 13 de enero

Esta es la decisión de la SIC frente al incremento del mínimo

Gobierno Petro investigará a empresas que suban precios por el aumento del salario mínimo: sector de construcción afectado

Trabajadores han retirado $5,5 billones de cesantías a octubre

Importante cambio para trabajadores en Colombia por plata extra que les dan en enero: así funciona

Noticias Destacadas