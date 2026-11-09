El cierre de año que casi nunca agendamos

En noviembre yo cierro todo: presupuesto, evaluaciones, reunión de resultados y celebraciones con los equipos. Este año descubrí la excepción: la única ‘empresa’ que no me había detenido a revisar era mi propia salud.

La ironía es que los líderes leemos todo el tiempo. Leemos mercados, equipos, el ambiente de una sala en minutos; detectamos una desviación a tres metros de distancia. La pregunta que me surgió fue otra: ¿Y nosotros? ¿Cuándo comenzamos a leernos?

Y no hablo solo de exámenes. Hablo de decisiones. La vida de una mujer es una cadena de decisiones sobre su propio cuerpo: si queremos planificar, y cómo. Si queremos hijos —y cuándo—. Si conviene preparar el cuerpo para ese momento, o proteger nuestros óvulos para poder decidir después. Cómo queremos transitar la perimenopausia cuando llegue. Qué significa, de verdad, ese resultado de laboratorio que archivamos sin preguntar.

La pregunta honesta es: ¿Cuántas de esas decisiones las tomamos con datos, y cuántas pasaron en piloto automático, porque tocaba, porque lo hacemos todas, porque ‘después vemos’? ¿Qué tanto nos priorizamos?

No es falta de capacidad. Al contrario: somos expertas administrando salud. Agendamos los controles de los hijos, los exámenes de los padres, recordamos la fórmula de la mamá y hasta el chequeo de la pareja. El problema nunca fue de disciplina, fue que a veces en la lista de clientes, en la cartera más importante, faltamos nosotras.

Las cifras lo confirman: la revista Science dedicó este año un especial a la salud femenina y en él reveló que de 72 síntomas posibles en la menopausia, menos del 15 por ciento de las mujeres con síntomas recibe tratamiento, y cerca del 40 por ciento de nuestra vida transcurre en perimenopausia o posmenopausia. Un tablero entero de indicadores, esperando a su propia gerente.

Por eso quiero proponer antes de cerrar el año una reunión contigo misma, la de resultados de tu cuerpo. Estos son puntos que te ayudan a pasar a la acción:

El primero es una sola pregunta: ¿Este año ya fuiste donde tu médico de cabecera —medicina familiar, internista, ginecología o endocrinología— a verificar cómo está todo?

Porque esa visita no es un trámite: es donde la historia cambia. Un cáncer de mama detectado a tiempo se cura en la gran mayoría de los casos. Una osteoporosis detectada a tiempo se maneja antes de que decida por ti, ya que es una enfermedad que no avisa: su primer síntoma suele ser la primera fractura. La longevidad de los 80 no se define a los 80: se define en los chequeos que agendamos décadas antes. Leernos temprano es la inversión con el mejor retorno que existe.

Lo que sigue, preparar esa cita: 10 minutos con tu café, ¿qué síntomas he sentido que quiero consultar? ¿Qué ha cambiado en mi cuerpo, en mi mente, en mi sueño, en mi ánimo? Y también lleva una lista con tus antecedentes familiares o personales.

¿Y cómo evitar que esta revisión se quede en un propósito para el otro año? Piensa que un año de ventaja le gana a cualquier excusa.

¿Y para arrancar hoy? Mel Robbins, la mujer a la que Oprah llamó para estrenar su podcast, lleva años repitiendo una idea de dos movimientos: suelta lo que no puedes controlar y vuelve, por fin, a tu propia lista. Su regla de los cinco segundos sirve exactamente para esto: contar 5-4-3-2-1 y marcar el número del consultorio antes de que el cerebro empiece a negociar.

Dirigir es decidir con datos. Lo hacemos todo el año por empresas, equipos y familias enteras. Que este cierre tenga una reunión contigo misma donde el informe seas tú, las preguntas sean tuyas y la presidenta también. Todo para que al final digas: ¿Qué tal cerró mi año?

¿Ya tiene fecha esta reunión contigo misma? El año cierra el 31 de diciembre… 5, 4, 3, 2, 1.

Adriana Cleves G.

Country Manager de Exeltis Colombia