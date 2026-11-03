Gobierno de Abelardo De La Espriella pone en cintura fiestas navideñas y de Fin de Año: se expidió circular de austeridad

La Presidencia de la República expidió una circular que pone en cintura las celebraciones navideñas y fiestas de Fin de Año en ministerios y entidades del Gobierno nacional.

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Dentro de la medida, que firmó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, se imparte la orden de restringir el Suso de dineros públicos para “agasajos o banquetes”.

“Impartir el lineamiento de racionalizar y restringir la destinación de recursos públicos para la realización de celebraciones navideñas, agasajos, recepciones, banquetes y demás actividades de cierre de año cuya finalidad sea exclusivamente festiva, procurando que las apropiaciones presupuestales se orienten prioritariamente al cumplimiento de las funciones institucionales y a la satisfacción del interés general”, dice uno de los puntos de la circular.

Circular de la Presidencia. Foto: Circular de la Presidencia

Y agrega: “Impartir el lineamiento de abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar contratos, convenios u órdenes de compra cuyo objeto o finalidad principal consista en financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de naturaleza exclusivamente festiva, incluidos servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente”.

Esta es la circular. Foto: Circular de la Presidencia

“Voluntariedad de las actividades navideñas. Impartir el lineamiento de promover que las actividades de integración y celebración navideña se desarrollen bajo criterios de voluntariedad, sin imponer obligaciones de asistencia o contribuciones económicas a servidores públicos y contratistas, privilegiando iniciativas que no comprometan recursos del presupuesto público ni afecten la continuidad del servicio”, expresó la Presidencia.

Circular de la Presidencia Foto: Circular de la Presidencia

Sumado a ello manifestó: “Impartir el lineamiento de fortalecer los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos públicos no sean destinados a financiar actividades exclusivamente festivas mediante contratos de logística, bienestar, comunicaciones, eventos institucionales u otras denominaciones que desvirtúen la finalidad del gasto”.

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“Impartir el lineamiento de promover, por parte de los representantes legales y ordenadores del gasto, la adopción de medidas administrativas de austeridad para las celebraciones navideñas y actividades de cierre de año, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, procurando prevenir gastos innecesarios y fortalecer la eficiencia en la utilización de los recursos públicos”, expresó por último la circular que expidió el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella de austeridad.