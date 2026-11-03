“No tengo miedo y no voy a guardar silencio”: le dicen a exFarc, Sandra Ramírez

Sandra Ramírez, exsenadora de Comunes y excombatiente de la guerrilla de las Farc, está citada este miércoles, 4 de noviembre, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de que rinda su versión sobre el reclutamiento y utilización de menores de edad durante el conflicto armado. Una de las víctimas de la exguerrilla sentó su posición frente a la diligencia.

Deisy Dorelly Guanaro, quien ha denunciado los abusos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el extinto grupo armado ilegal, anticipó que enfrentará a Ramírez en la diligencia: “Mañana, por primera vez, enfrentaré a la criminal de Sandra Ramírez en una versión libre ante la JEP. Una mujer responsable en múltiples crímenes”.

Deisy Guanaro, víctima de las Farc, le envió un mensaje a la JEP por petición de Sandra Ramírez: “No más burlas”

Para ella, los hechos que habría cometido la exsenadora durante la época del conflicto destruyeron su infancia, así como la de miles de niños y niñas en Colombia: “Mañana ratificaré mis denuncias y todo lo que le he contado al país. No tengo miedo y no voy a guardar silencio. Mi deber es contar mi verdad y denunciar”.

La víctima agregó que ahora le corresponde a la JEP demostrar para qué fue creada: “Esclarecer los crímenes, establecer responsabilidad y hacer justifica”. Precisamente, la diligencia, que tendrá los ojos del país encima, tendrá lugar en medio de la lluvia de cuestionamientos que ha recibido el alto tribunal de paz por sus pocos resultados a favor de las víctimas del conflicto armado.

Deisy Dorelly Guanaro pidió protección tras el calibre de sus señalamientos y concluyó el mensaje que difundió en su cuenta de X: “Sé a quién estoy enfrentando y los riesgos que implica denunciar. Pero por mí y por miles de víctimas, mañana volveré a sostener mi verdad, sin miedo y sin silencio. A Colombia se le habla con la verdad, y yo no voy a callar”.

Sandra Ramírez le pidió a última hora a la JEP cambiar la audiencia por reclutamiento de menores en la guerrilla de las Farc

A pocas horas de la diligencia en la JEP, la opinión pública conoció que Sandra Ramírez emitió un oficio solicitando que su testimonio no se conozca de manera verbal, sino a través de una declaración escrita y con un plazo de 30 días. Hasta ahora, se desconoce la posición que asumirá el alto tribunal de paz.

Frente a este escenario, Guanaro se volvió a pronunciar en sus redes sociales: “¡Diez años han sido suficientes! ¿Cuánto más deben esperar las víctimas? ¿Cuántas veces más se van a aplazar las respuestas que Colombia y las víctimas estamos esperando? No más dilaciones, no más aplazamientos y no más burlas a las víctimas. ¡Es hora de dar la cara y responder!”.