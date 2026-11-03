Deisy Guanaro, víctima de las Farc, le envió un mensaje a la JEP por petición de Sandra Ramírez: “No más burlas”

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) deberá responder en las próximas horas si acepta o no la petición elevada por la exsenadora Sandra Ramírez.

Deisy Guanaro, víctima de las Farc, responde al presidente de la JEP: “Seguimos esperando verdad y justicia”

En un documento allegado en las últimas horas, la defensa de la excongresista del Partido Comunes pidió modificar la forma de la audiencia a la que está citada para este miércoles, 4 de noviembre, por el caso de reclutamiento de menores de edad en las Farc.

Ramírez, conocida dentro de las filas subversivas con el alias de Griselda Lobo, argumentó amenazas de muerte y una campaña de estigmatización que afectarían su presencia en la sede central de la JEP, en el nororiente de Bogotá.

Sandra Ramírez le pidió a última hora a la JEP cambiar la audiencia por reclutamiento de menores en la guerrilla de las Farc

Por esto, pide que se modifique la forma en que está programada la audiencia; es decir, que no sea presencial, sino que se le envíe un cuestionario escrito para que ella lo responda de la misma forma.

Esto en un plazo de 30 días, fijados a partir de este 4 de noviembre.

Frente a esta petición de última hora, Deisy Dorelly Guanaro, quien ha relatado el papel de Sandra Ramírez en el reclutamiento de menores con fines de explotación sexual dentro de las filas de las Farc, emitió un fuerte cuestionamiento.

“Como víctima denunciante, rechazo contundentemente esta solicitud y le exijo a la JEP que mantenga la fecha de la audiencia”, manifestó Guanaro.

“¡10 años han sido suficientes! ¿Cuánto más deben esperar las víctimas? ¿Cuántas veces más se van a aplazar las respuestas que Colombia y las víctimas estamos esperando? No más dilaciones, no más aplazamientos y no más burlas a las víctimas. ¡Es hora de dar la cara y responder!”, reclamó la víctima.

“Me hizo desfilar”

En entrevista con SEMANA, Guanaro detalló la forma en que Ramírez impartía órdenes para el reclutamiento.

“Yo fui víctima de Sandra Ramírez. La ahora senadora se llamaba en el grupo terrorista Griselda Lobo. Ella era la mujer de Manuel Marulanda, el máximo comandante en ese entonces de las Farc. Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, le relató Guanaro a SEMANA.

“Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, detalló.

Sandra Ramírez, quien por décadas fue pareja sentimental de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, máximo jefe de las Farc, ha intentado desligarse de este expediente en la JEP.