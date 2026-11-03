Grave accidente mantiene suspendida la movilidad en la vía Panamericana: esto fue lo que pasó

Durante la tarde de este 3 de noviembre, conductores que se movilizaban por la vía Panamericana registraron un grave accidente vial entre dos vehículos. Al parecer, ambos automóviles tuvieron un fuerte choque de frente.

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De acuerdo con la información preliminar, tras el siniestro, habitantes del sector prestaron los primeros auxilios a las víctimas de ambos carros. Asimismo, autoridades de tránsito se encontrarían en el área haciendo las verificaciones correspondientes.

Hasta el momento, este corredor vial se encontraría suspendido mientras se realizan los trabajos pertinentes para normalizar la movilidad.

*Noticia en desarrollo...