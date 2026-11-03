Un incendio en un inquilinato del centro de Medellín puso en riesgo a varias familias durante la madrugada de este martes 3 de noviembre.

Las autoridades capturaron a una persona señalada de haber provocado la conflagración, que destruyó el segundo piso de la edificación y dejó a 15 familias sin vivienda y sin sus pertenencias.

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Incendio en Medellín obligó a evacuar a 15 familias

La emergencia comenzó pasadas las 4:00 de la mañana en la carrera 38 con calle 49A, en el barrio Boston, cerca de la Placita de Flórez, en la comuna La Candelaria.

De acuerdo con los reportes conocidos, las llamas se extendieron por el segundo piso de la construcción, donde funcionaba un inquilinato.

El fuego consumió las habitaciones y los elementos que tenían sus ocupantes, por lo que las familias tuvieron que abandonar el lugar para ponerse a salvo.

En el inmueble residían 15 familias, que perdieron sus viviendas y pertenencias.

La situación generó preocupación entre los vecinos, debido a la posibilidad de que las llamas alcanzaran otras edificaciones de este sector del centro de Medellín, donde hay viviendas y establecimientos comerciales.

Tras recibir el aviso a través de la línea 123, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín desplegó tres tripulaciones y tres máquinas contraincendios para controlar la conflagración.

Las labores se prolongaron durante más de dos horas. Los bomberos concentraron sus esfuerzos en extinguir el fuego y evitar que se propagara a los inmuebles cercanos.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

Sin embargo, los daños materiales fueron considerables, pues el segundo piso quedó afectado por completo.

La emergencia también generó afectaciones en la movilidad.

La Secretaría de Movilidad realizó cierres en los alrededores de la Placita de Flórez mientras los organismos de socorro adelantaban las labores para controlar totalmente las llamas.

Incendio en el barrio Boston de Medellín. Foto: Instagram @noticiastelemedellin

Capturaron a un señalado de provocar el incendio

Uno de los aspectos que más llamó la atención de este caso fue la captura de una persona que habría ocasionado la conflagración.

Según la información divulgada por las autoridades, el hombre fue detenido y presentado ante las instancias competentes.

De acuerdo con El Colombiano, se esperaba que fuera llevado ante un juez de control de garantías para responder por estos hechos.

Por ahora, no se conocen detalles concluyentes sobre las circunstancias que habrían originado el incendio ni sobre los motivos que llevaron al señalado a prender fuego al inmueble.

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La investigación deberá establecer su responsabilidad y determinar las condiciones en las que comenzó la emergencia.

Mientras tanto, las 15 familias afectadas enfrentan las consecuencias de haber perdido sus viviendas y pertenencias.

También se esperaba la evaluación de los daños en la estructura para establecer el alcance de las afectaciones.