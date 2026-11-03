Polémica por motociclista que acabó en el suelo tras evadir retén de tránsito: agente lo derribó

Un operativo de tránsito en Medellín terminó en medio de una fuerte controversia luego de que un motociclista fuera interceptado por un agente y acabara en el suelo. El procedimiento, registrado en video en el barrio Buenos Aires, dividió a los ciudadanos entre quienes cuestionaron la actuación de los uniformados y quienes defendieron el control.

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La grabación corresponde a un operativo nocturno en el que participaban agentes de Tránsito y policías. Según la versión oficial citada en la denuncia ciudadana, el conductor habría intentado evadir el retén cuando fue interceptado por uno de los funcionarios.

Sin embargo, la forma en que se produjo la intervención generó preocupación entre algunos habitantes del sector. En el video se escucha a varias personas reaccionar ante la caída del motociclista y advertir sobre el peligro que representaba la maniobra.

“¡Uy, qué mal! No se hace, lo van a matar”, grita uno de los vecinos mientras observa lo ocurrido.

Motociclista derribado tras intentar evadir control de tránsito en el barrio Buenos Aires, Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Las imágenes también muestran varias motocicletas inmovilizadas, la presencia de agentes de Tránsito y Policía y una moto en el suelo. Aunque el registro provocó cuestionamientos sobre el procedimiento, no se ha informado si el conductor sufrió lesiones ni se conocen detalles adicionales sobre su estado de salud.

Motociclista derribado tras intentar evadir control de tránsito en el barrio Buenos Aires, Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

El procedimiento dividió las opiniones

La discusión no se quedó en las personas que presenciaron el operativo. En redes sociales, varios usuarios salieron en defensa de los uniformados y cuestionaron que algunos motociclistas intenten escapar de los controles de las autoridades.

“Si no deben nada, ¿por qué huyen?”, fue uno de los comentarios que respaldó la intervención. Otros ciudadanos señalaron que este tipo de acciones son necesarias para imponer orden entre los conductores que no respetan a las autoridades.

Motociclista derribado tras intentar evadir control de tránsito en el barrio Buenos Aires, Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

En contraste, quienes criticaron el procedimiento insistieron en que los operativos deben realizarse sin poner en peligro la integridad de los ciudadanos, incluso cuando un conductor presuntamente intenta evadir un retén.

La controversia deja dos posiciones enfrentadas: por un lado, quienes consideran que las autoridades deben actuar con firmeza frente a los motociclistas que incumplen los controles; por el otro, quienes exigen que las interceptaciones se realicen bajo protocolos que eviten caídas y posibles lesiones.

Por ahora, se espera un pronunciamiento de la Secretaría de Movilidad de Medellín que permita conocer las circunstancias del procedimiento y el protocolo aplicado por el agente que interceptó al motociclista.