Latam Airlines retomará la ruta entre Medellín y Cartagena: estos serán los horarios de los vuelos

Latam Airlines anunció el regreso de su ruta aérea directa entre Medellín y Cartagena, una conexión que volverá a operar desde el 1 de enero de 2027. Los tiquetes están disponibles para la venta desde el 31 de octubre a través de los canales de la compañía.

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La operación conectará nuevamente a dos ciudades con actividad económica y turística en el país. Para cubrir el trayecto, la aerolínea utilizará aeronaves Airbus A320, con capacidad para 170 pasajeros.

La ruta tendrá tres vuelos diarios en cada sentido, distribuidos entre la mañana y la tarde. Con esta programación, los viajeros tendrán diferentes alternativas para desplazarse entre Antioquia y la región Caribe por motivos laborales, comerciales o turísticos.

LA aerolínea annunció el regreso de las rutas entre Medellín y Cartagena. Foto: Cortesía de Latam Airlines

“El regreso de esta ruta representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra conectividad regional y ofrecer más alternativas de viaje a nuestros pasajeros. Queremos responder a las necesidades de quienes se desplazan entre Medellín y Cartagena, con opciones que faciliten sus viajes de negocios y turismo, al tiempo que contribuimos a conectar dos regiones fundamentales para el desarrollo económico del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín desde Rionegro, también se refirió a la reactivación de la conexión.

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“Celebramos que Latam ofrezca de nuevo esta ruta directa a Cartagena desde nuestra terminal aérea. Es una posibilidad más para que muchos viajeros lleguen a este destino turístico y se conecten con el Caribe colombiano; así mismo, se fortalezcan las opciones de viaje y mayor oferta que beneficie a los pasajeros. Nuestro aeropuerto estará preparado, desde el mes de enero, para recibirlos y ofrecerles nuestra capacidad operativa y reafirmamos la importancia de esta decisión de aerolínea para fortalecer la conectividad aérea del país”, manifestó Javier Andrés Benítez Ríos, gerente de la terminal aérea.

Avión de Latam Airlines Colombia Foto: Getty Images

¿Cuáles serán los horarios de los vuelos entre Medellín y Cartagena?

De acuerdo con la programación entregada por Latam, los vuelos desde Medellín saldrán a las 5:40 a. m., 9:15 a. m. y 4:55 p. m. Las llegadas a Cartagena están previstas para las 6:50 a. m., 10:25 a. m. y 6:05 p. m., respectivamente.

En el trayecto de regreso, las salidas desde Cartagena serán a las 7:25 a. m., 11:10 a. m. y 6:45 p. m., con llegadas a Medellín a las 8:40 a. m., 12:25 p. m. y 8:00 p. m.

Con el retorno de esta ruta, la compañía busca ampliar su oferta de vuelos nacionales y fortalecer la conexión aérea entre las dos regiones.