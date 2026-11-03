Estos son los artículos que no puede llevar en la maleta de mano cuando viaja en avión

Preparar el equipaje antes de viajar en avión implica algo más que escoger la ropa y los artículos que se utilizarán durante el recorrido. Los pasajeros también deben revisar qué objetos pueden transportar en la maleta de mano, pues existen restricciones de seguridad que impiden llevar determinados elementos dentro de la cabina.

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Estas normas buscan evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los viajeros, la tripulación y la operación aérea. Por esta razón, durante los controles de seguridad, el personal de los aeropuertos revisa el equipaje de los pasajeros y puede retirar aquellos artículos que no están permitidos.

Uno de los grupos de elementos que tiene restricciones son los objetos cortopunzantes como:

Tijeras con hojas largas

Cuchillos

Navajas

Bisturís

Cuchillas sueltas

En todas las ciudades y países del mundo existe un control estricto de seguridad para monitorear el contenido de los equipajes Foto: picture alliance via Getty Image

Este tipo de elementos no pueden transportarse en el equipaje de mano. Lo mismo ocurre con herramientas que puedan utilizarse para causar lesiones como:

Destornilladores grandes

Martillos

Alicates

Los líquidos, aerosoles y geles también tienen condiciones especiales.

En muchos vuelos internacionales, los pasajeros pueden llevar recipientes de máximo 100 mililitros cada uno, siempre que estén dentro de una bolsa transparente y resellable cuya capacidad no supere un litro. Esta regla aplica para productos como champú, cremas, perfumes, lociones, gel antibacterial y pasta dental.

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En cuanto a los objetos deportivos y recreativos, algunos tampoco pueden ingresar a la cabina:

Bates de béisbol

Palos de golf

Tacos de billar y otros elementos contundentes.

Cuando la aerolínea y las normas de seguridad lo permitan, en el equipaje facturado.

Los pasajeros también deben prestar atención a los artículos inflamables y explosivos. Gasolina, combustible para encendedores, fuegos artificiales, pólvora y algunos productos químicos están prohibidos en el equipaje de mano y, en determinados casos, tampoco pueden transportarse en la bodega del avión.

Estos son los elementos que no puede llevar en su maleta de cabina. Foto: Getty Images

¿Qué otros elementos tienen restricciones?

Las armas de fuego y sus réplicas, las municiones y los dispositivos diseñados para inmovilizar personas, como las pistolas eléctricas, no están permitidos en la cabina. Su transporte está sujeto a normas específicas y autorizaciones, cuando corresponda.

Por otra parte, los encendedores y fósforos tienen condiciones particulares de transporte que dependen de las disposiciones de seguridad aplicables a cada vuelo.

Una mujer pone su equipaje de mano en el compartimiento del avión Foto: Universal Images Group via Getty

Antes de salir hacia el aeropuerto, es recomendable consultar las condiciones de equipaje de la aerolínea y las normas de la autoridad aeronáutica del país de origen y destino. Las restricciones pueden variar según la ruta, el tipo de vuelo y las disposiciones de seguridad vigentes.