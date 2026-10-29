Medellín está en el radar de los viajeros y se ha consolidado como un destino internacional imperdible. Los turistas buscan esta ciudad por su combinación de naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias urbanas.

Su clima templado, los paisajes montañosos del Valle de Aburrá y lugares emblemáticos como el Parque Arví, el Jardín Botánico y el Parque Explora se complementan con una variada oferta de restaurantes, miradores y espacios culturales.

Plaza Botero en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

A esto se suman el arte urbano de la comuna 13, la tradición silletera, la música y la calidez de sus habitantes, factores que permiten conocer distintas facetas de la identidad antioqueña. La revista Travel + Leisure recomienda algunos sitios de Medellín que resultan imperdibles.

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Mirador de Las Palmas

Sobre la vía Las Palmas se encuentra uno de los puntos preferidos para contemplar la ciudad desde las alturas. El mirador dispone de dos torres de observación desde las que se aprecian amplias vistas de las montañas y los paisajes que rodean el Valle de Aburrá.

Además de sus panorámicas, este lugar sobresale por la variedad de propuestas gastronómicas que ofrece a sus visitantes. Entre ellas, una de las más tradicionales es la combinación de chocolate caliente con queso.

El Parque Arví es uno de los lugares más especiales para hacer turismo de naturaleza. Foto: Getty Images

Parque Arví

Este parque se caracteriza por ser un espacio natural ideal para alejarse del ritmo urbano y disfrutar de actividades al aire libre. Sus caminos y senderos permiten recorrer distintos escenarios de naturaleza, mientras que la conexión con el sistema de transporte público facilita el acceso de quienes buscan una salida en familia.

Para aprovechar el recorrido, es conveniente llevar calzado apropiado para caminar, ropa abrigada, impermeable, bloqueador solar, gorra y suficiente agua. También se recomienda llevar alimentos para el trayecto.

Comuna 13

La comuna 13 pasó de ser un territorio marcado por la violencia a convertirse en uno de los atractivos turísticos más reconocidos de la ciudad. Hoy, sus calles reflejan una transformación impulsada por el arte y la cultura.

La comuna 13 de Medellín es uno de los lugares encantadores de la capital antioqueña. Foto: Instagram @agenciaappmed

Los cientos de grafitis que decoran sus muros narran historias de resistencia y esperanza, mientras los recorridos guiados por habitantes permiten conocer de cerca la memoria e identidad de este sector.

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Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe

Con una extensión cercana a las 13,2 hectáreas, el Jardín Botánico es uno de los espacios verdes y culturales más representativos de Medellín.

Sus colecciones reúnen una amplia variedad de plantas, con más de mil especies y alrededor de 4.500 ejemplares. Uno de sus escenarios más llamativos es el Orquideorama, una estructura destinada a exhibiciones florales y eventos culturales.

Tras distintas etapas de renovación, el jardín se consolidó como un referente para quienes disfrutan de las plantas, la biodiversidad y la educación ambiental.

El Parque Explora es uno de los imperdibles en Medellín. Foto: Carlos Pineda

Parque Explora

Este lugar reúne ciencia, tecnología y entretenimiento en un complejo pensado para aprender de manera interactiva.

Su propuesta incluye un museo de ciencias, un planetario, un acuario con énfasis en los ecosistemas amazónicos y espacios para la experimentación. A través de más de 300 experiencias, el lugar busca acercar el conocimiento científico a públicos de distintas edades y despertar la curiosidad mediante actividades prácticas.

El acuario y el vivario también cumplen funciones educativas y de conservación, al permitir conocer diferentes especies y comprender la importancia de proteger la biodiversidad.