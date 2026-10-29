Así es la Capital Salinera del Meta, destino de arraigada tradición llanera e ideal para el ecoturismo

Visitar el departamento del Meta es una oportunidad para descubrir la inmensidad de los Llanos Orientales, sus paisajes, ríos, cascadas y montañas que invitan a disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Es un territorio que cautiva por su cultura llanera, marcada por la música, el joropo, las tradiciones campesinas y una gastronomía en la que sobresalen la mamona, el pan de arroz y otros sabores típicos.

A estos atractivos se suman municipios con historia, miradores naturales y experiencias de aventura y ecoturismo, que convierten al Meta en una alternativa para quienes buscan descansar, conocer nuevas costumbres y vivir una experiencia auténtica.

Uno de esos destinos imperdibles es Restrepo, conocido como la Capital Salinera del Meta, pues allí se encuentran las salinas de Upín, ubicadas a unos cinco kilómetros del municipio, donde se aprecia un manantial natural de agua salada que recuerda la importancia de la actividad salinera en la historia local.

Este municipio está rodeado por paisajes de llanura y elevaciones montañosas del piedemonte y es perfecto para descubrir la riqueza natural y cultural de este departamento.

Ubicado a unos 20 minutos de Villavicencio, Restrepo invita a disfrutar de sus fuentes hídricas, sus escenarios verdes y una gastronomía que conserva algunas de las tradiciones más representativas de los Llanos.

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Uno de sus encantos es el Mirador Llanero, que ofrece una panorámica en la que las extensas planicies parecen encontrarse con el cielo en el horizonte. Los amantes de la naturaleza también pueden explorar los entornos rurales y conocer atractivos como las cascadas Gallito de Roca y Blanca, escenarios que enriquecen la oferta de turismo de naturaleza de la región.

Patrimonio y gastronomía

Según el Instituto de Turismo del Meta, su patrimonio también hace parte de los atractivos. En el casco urbano es posible recorrer lugares como la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el Santuario de la Inmaculada Concepción y la Casa de la Cultura.

Restrepo está lleno de encantos naturales, patrimoniales y gastronómicos. Foto: Cortesía Alcaldía Municipal de Restrepo Meta

La gastronomía es otro de los motivos para visitar Restrepo, pues es reconocido por la elaboración del tradicional pan de arroz, un amasijo preparado con arroz y cuajada que se ha convertido en símbolo de la identidad culinaria del Meta.

De acuerdo con la tradición, este alimento acompañaba a los llaneros durante sus largos recorridos a caballo por las sabanas. Su historia, que supera los dos siglos, y su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial del departamento reflejan su importancia para las costumbres gastronómicas de la región.

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Así las cosas, Restrepo es un destino que reúne historia, cultura y naturaleza. Su cercanía a Villavicencio y la variedad de planes que les ofrece a los viajeros lo convierten en una alternativa para quienes desean conocer otra faceta del territorio llanero colombiano.