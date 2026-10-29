Tres destinos de Antioquia que se roban las miradas para los puentes festivos de noviembre: así conquistan a los viajeros

Antioquia es un destino que resulta muy atractivo para los viajeros gracias a la diversidad de experiencias que ofrece, desde pueblos de arquitectura colonial y calles coloridas hasta paisajes montañosos, cascadas, ríos y miradores naturales.

El destino de Antioquia que se dispara en las búsquedas de alojamiento para el segundo puente de noviembre

Su riqueza cultural, las tradiciones de sus habitantes y una gastronomía que refleja la identidad paisa complementan la oferta turística del departamento, que cuenta con alternativas para quienes buscan aventura, descanso, contacto con la naturaleza o recorridos por municipios llenos de historia.

Precisamente, por esa amplia oferta, por estos días varios de sus municipios están en el radar de los viajeros para los puentes festivos de noviembre. De acuerdo con datos de la plataforma de búsquedas Booking, lugares como Girardota, Venecia y Sabaneta, muestran grandes incrementos en las búsquedas.

En el caso de Girardota, llama la atención de los turistas para este fin de semana que es el primer puente y los otros dos municipios antioqueños están en el radar de los viajeros para el del 16 de noviembre.

Catedral Nuestra Señora del Rosario en Girardota, Antioquia. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Girardota

¿Cuáles son los encantos de estos destinos?

Girardota está ubicado muy cerca de Medellín, a unos 40 minutos. En este destino los viajeros pueden disfrutar de diferentes planes que combinan naturaleza, aventura, cultura y tradición.

Entre las opciones está visitar la Catedral Nuestra Señora del Rosario y el santuario del Señor Caído, ubicados junto al parque principal, así como recorrer las zonas rurales para conocer los tradicionales trapiches paneleros y descubrir el proceso de elaboración de la panela.

El destino de Antioquia con volcanes de lodo junto al mar Caribe, un rincón perfecto para los aventureros

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el municipio ofrece caminatas ecológicas, visitas a la cascada de San Antonio, baños en charcos naturales y experiencias de aventura como el descenso por cascadas con cuerdas. También es posible practicar pesca deportiva en la Truchera Piedras Lisas y acercarse a las expresiones culturales campesinas en el Parque Vivo El Sainete.

El Cerro Tusa es uno de los principales atractivos de Venecia, en Antioquia. Foto: Cortesía - Página de la Alcaldía Municipal Venecia, Antioquia

Venecia y su gran pirámide natural

En el caso de Venecia, es uno de los lugares que enamora son su oferta natural. Por ejemplo, está el Cerro Tusa, reconocido por su singular silueta y considerado la pirámide natural más alta de Colombia y una de las más grandes del mundo.

El municipio antioqueño que en el pasado se llamó Villa de Nazareth y es considerado uno de los más bonitos

También es posible recorrer el parque principal, conocer la arquitectura y la vida cotidiana del municipio, disfrutar de la gastronomía típica antioqueña y visitar fincas cafeteras para acercarse a la cultura rural de la región. Sus montañas, senderos y miradores naturales hacen de este destino una alternativa para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar un fin de semana rodeados de paisajes verdes.

Sabaneta es el municipio más pequeño de Colombia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En Sabaneta, por su parte, el parque Simón Bolívar es uno de los puntos de encuentro del municipio, con árboles, espacios agradables y elementos históricos como una fuente de piedra y los bustos de Simón Bolívar y monseñor Ramón Arcila Ramírez. También se destaca la casa de la cultura La Barquereña, cuya arquitectura colonial y zonas verdes permiten acercarse a las tradiciones locales.

Otros lugares de interés son la Biblioteca Municipal, que ofrece espacios de lectura y actividades educativas, y el Parque Ecológico La Romera, un área natural de 181 hectáreas compartida con Sabaneta, Caldas y Envigado, ideal para disfrutar del ecoturismo y recorrer senderos rodeados de naturaleza.