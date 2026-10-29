Isabella Santo Domingo generó una ola de reacciones tras protagonizar un enfrentamiento público con la cantante Adriana Lucía, a raíz de unas declaraciones relacionadas con las posturas políticas de varios artistas colombianos. La controversia surgió durante una conversación con Santiago Vélez, en la que la actriz cuestionó a las figuras del entretenimiento que respaldaron a Gustavo Petro durante su gobierno y afirmó que algunas habían vivido de “la teta del Estado”.

Adriana Lucía respondió a Isabella Santo Domingo y envió ácido mensaje con pantallazo: “Una inculta que se cree culta”

Las palabras de la escritora provocaron la respuesta de Adriana Lucía, quien rechazó los señalamientos y le pidió rectificar sus afirmaciones. La cantante sostuvo que nunca había dependido económicamente del Estado y calificó de falsas las declaraciones en su contra.

Además, aseguró que ese tipo de comentarios había tenido consecuencias para su vida personal y la de su familia. “Por declaraciones irresponsables como la tuya, es que yo he tenido que lidiar los últimos siete años de mi vida con amenazas a mí y a mis hijas”, manifestó.

Tras la reacción de la intérprete, Santo Domingo decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un extenso mensaje para explicar su postura y exponer los argumentos detrás de sus declaraciones. Su respuesta volvió a poner la discusión en el centro de la atención en redes sociales.

En medio de la cruda pelea, Hassam decidió pronunciarse al respecto y opinar sobre lo que estaba pasando, metiéndole un poco de humor. El comediante sacó a relucir un detalle que pocos recordaban, mediando a su estilo.

Según se vio, el artista revivió una postal en la que aparecen los tres cuando participaron en MasterChef Celebrity, y terminó como ganadora Adriana Lucía. Los famosos llevaban el delantal del mismo equipo, por lo que él aprovechó este detalle y soltó una broma.

“Amiguis, no peleen, que éramos del mismo equipo…”, escribió en el post, sumando miles de reacciones de quienes vieron toda la polémica.

Por el momento, ninguna de las dos ha reaccionado a esta publicación, dejando en el aire cómo está la disputa tras el encontronazo que vivieron por sus inclinaciones políticas.