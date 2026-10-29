Se conoce primera foto de Kbeto Zuleta tras grave accidente de bus que sufrió con su equipo

El cantante vallenato Poncho Zuleta llegó en la mañana del miércoles 28 de octubre a la Clínica Iberoamérica, ubicada en el norte de Barranquilla, junto a varios de sus hijos, para conocer la evolución médica de Kbeto Zuleta. El artista resultó herido en el accidente de tránsito que sufrió el autobús de su agrupación en el departamento del Cesar.

Poncho Zuleta se pronunció sobre el estado de salud de su hijo, Kbeto Zuleta, y reveló parte médico

A las afueras del centro asistencial, el intérprete conversó con SEMANA e invitó a los colombianos a unirse en oración por la recuperación de su hijo, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Debido a la gravedad de las lesiones, Kbeto fue trasladado desde Valledupar hasta la capital del Atlántico en un avión ambulancia para recibir atención médica especializada.

En medio de la preocupación por la salud del músico, Poncho Zuleta volvió a pronunciarse tras salir de la clínica y habló con El Tiempo sobre la situación de su hijo. Durante la conversación, insistió en que su principal petición era que las personas elevaran oraciones para que el proceso de recuperación avanzara favorablemente.

Al ser consultado sobre el estado de salud del cantante, el artista respondió con un mensaje de aliento. Según relató, el equipo médico le había dado motivos para mantener la fe en la evolución de su hijo, al hablarle de la “esperanza” frente a su recuperación.

Pese al desconcierto que hay sobre el avance del famoso cantante, la atención de algunas personas se giró a una fotografía que salió a la luz, mostrando la llegada de Kbeto Zuleta a la clínica en Barranquilla.

El encargado de compartir esta imagen fue Joaco Guillén, quien utilizó su cuenta de Instagram para subir la primera postal del cantante en su traslado. El contenido permite ver la camilla, mientras varias personas la rodean.

“La llegada de Kbeto Zuleta a la clínica de Barranquilla. Llegó bien, gloria a Dios”, escribió el famoso mánager de artistas.