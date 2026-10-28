Durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, el maestro Poncho Zuleta llegó acompañado de varios de sus hijos a la Clínica Iberoamérica, norte de Barranquilla, para conocer cómo avanza el estado de salud de Kbeto Zuleta, tras el accidente del bus de su agrupación en Cesar.

El cantante vallenato pidió a toda Colombia orar por su hijo quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial luego ser traslado en un avión ambulancia desde Valledupar, Cesar.

Poncho Zuleta, papá de Kbeto Zuleta, pide que oren por su hijo a su llegada a la clínica Iberoamérica para ver su estado de salud, tras el accidente de tránsito en Cesar. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/5rW4d5BZ2x — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026

En este accidente de tránsito cuatro personas de la agrupación musical murieron y 20 más terminaron heridas, cuando el bus en el que se movilizaban cayera en el río Ariguaní.

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