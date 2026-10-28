Atlántico

Poncho Zuleta habla en SEMANA y pide oración por Kbeto Zuleta, su hijo, tras grave accidente

Su hijo se encuentra en la UCI de la Clínica Iberoamérica en Barranquilla luego de llegar del Cesar.

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Redacción Semana
28 de octubre de 2026 a las 10:04 a. m.
Poncho Zuleta y Kbeto Zuleta.
Poncho Zuleta y Kbeto Zuleta. Foto: Semana

Durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, el maestro Poncho Zuleta llegó acompañado de varios de sus hijos a la Clínica Iberoamérica, norte de Barranquilla, para conocer cómo avanza el estado de salud de Kbeto Zuleta, tras el accidente del bus de su agrupación en Cesar.

El cantante vallenato pidió a toda Colombia orar por su hijo quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial luego ser traslado en un avión ambulancia desde Valledupar, Cesar.

En este accidente de tránsito cuatro personas de la agrupación musical murieron y 20 más terminaron heridas, cuando el bus en el que se movilizaban cayera en el río Ariguaní.

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