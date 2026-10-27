La fundación que ayuda a familias de escasos recursos a cumplir el sueño de tener hijos

Los tratamientos de fertilidad en Colombia son costosos y solo quienes tienen un poder adquisitivo alto pueden acceder a ellos. Sin embargo, en Barranquilla, Atlántico, hay una fundación que ayuda a familias de escasos recursos a buscar hijos mediante revisiones y otras actividades que realizan desde hace 11 años.

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Se trata de la Fundación Médica Reproductiva (FUMREP), que ha atendido a 2.057 pacientes y registra 145 embarazos confirmados, mediante programas que facilitan el acceso a tratamientos de reproducción asistida para mujeres y parejas de medianos y escasos recursos.

La organización explicó que su trabajo se fundamenta en un modelo de solidaridad que permite subsidiar parte de los procedimientos médicos, dependiendo de las condiciones económicas de cada familia.

Norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Estas cifras hacen parte de un modelo de atención que mejora el acceso a Medicina Reproductiva con un sistema de solidaridad compartida único en Colombia y el mundo, dirigido principalmente a personas con ingresos de hasta seis salarios mínimos legales mensuales vigentes”, indicó la fundación por medio de un comunicado de prensa.

Entre los tratamientos que logra subsidiar se encuentran la inseminación intrauterina y la fecundación in vitro. “Quienes menos ganan, más se les aporta y quienes más ganan, menos se les aporta, pero al final, todos reciben los mismos beneficios”, detallaron.

Desde 2015, la organización ha realizado 466 ciclos de reproducción asistida. Durante su primer año atendió a 72 pacientes y desarrolló 12 procedimientos, cifras que han aumentado progresivamente.

La fundación también destacó que “este apoyo se determina de acuerdo con la capacidad económica de cada paciente: quienes cuentan con menores ingresos reciben un mayor aporte, mientras que quienes tienen mayores ingresos reciben un porcentaje menor de subsidio”.

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En alianza con Procrear, la fundación busca reducir las barreras financieras que enfrentan las parejas con dificultades reproductivas. Bajo el lema “Sueños que se convierten en realidad”, la organización celebrará sus 11 años el próximo 21 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Combarranquilla, sede Norte.

La conmemoración permitirá destacar las historias de familias acompañadas y reafirmar su compromiso de facilitar tratamientos que, por sus costos, resultan inaccesibles para muchos hogares colombianos.