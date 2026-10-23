Lanzan granada en Barranquilla: hay al menos tres heridos y varios capturados

Un grave atentado con granada se registró la tarde de este viernes 23 de octubre, en el sector de Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. Al menos tres personas terminaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que hay varios capturados por este hecho violento.

Noticia en desarrollo...