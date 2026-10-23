Barranquilla

Lanzan granada en Barranquilla: hay al menos tres heridos y varios capturados

El caso se registró la tarde de este 23 de octubre en el sector de Caribe Verde.

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Redacción Semana
23 de octubre de 2026 a las 4:03 p. m.
Atentado en Caribe verde, Barranquilla.
Atentado en Caribe verde, Barranquilla. Foto: Suministrado a Semana

Un grave atentado con granada se registró la tarde de este viernes 23 de octubre, en el sector de Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. Al menos tres personas terminaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Fuentes judiciales le dijeron a SEMANA que hay varios capturados por este hecho violento.

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