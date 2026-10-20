Tragedia en Barranquilla: niña habría muerto electrocutada tras caer de una ventana

Un terrible hecho se habría registrado en el barrio Caribe Verde, en Barranquilla. Se trataría de una menor de edad, de apenas 12 años, que murió electrocutada al intentar rescatar a su gato, que se había salido de la casa.

Capturan a Juancho Kily por el presunto abuso sexual de una menor en Atlántico

De acuerdo con lo mencionado por el medio de comunicación RCN, la abuela de la niña relató que la pequeña salió de su habitación tras notar que su mascota no estaba en el lugar en el que acostumbraba estar.

Según la información, la menor salió por la ventana y, debido a que el piso del lugar se encontraba húmedo, se resbaló, situación que la llevó a agarrarse de un poste de energía cercano.

Al parecer, el objeto aún se encontraba electrificado, situación que causó la muerte de la pequeña.

Los vecinos del área aseguraron que el riesgo que representaba el elemento ya había sido reportado en meses anteriores, por lo que el fallecimiento de la niña causó indignación.

La menor habría fallecido por la descarga eléctrica. Foto: Raúl Palacios

Debido a la situación, la comunidad solicitó una inspección de las instalaciones, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar nuevos accidentes.

En las próximas horas, las autoridades podrían ampliar la información sobre lo sucedido, con el fin de esclarecer la muerte de la menor y dar a conocer las soluciones que puede tener esta problemática.

Por otro lado, este hecho se suma a otro que ha causado indignación en Barranquilla. Se trataría de un video en el que se ve a un hombre arrojar varias bolsas plásticas en un arroyo de la ciudad, acción que ha despertado las críticas de diferentes personas, ya que esto contribuiría a la contaminación de los canales hídricos de la ciudad.

En el metraje se ve cómo el hombre comienza a arrojar diferentes bolsas que, al parecer, contendrían partes de motos, específicamente en un arroyo del barrio La Sierrita. El momento habría sido captado durante la mañana de este 20 de octubre.

Francés fue capturado en operación Blindaje 360: lo acusan de ser un peligroso narco en Soledad, Atlántico

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de la identidad de la persona que aparece en el video. Sin embargo, varios ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades para que identifiquen al sujeto y se lleven a cabo las sanciones correspondientes.