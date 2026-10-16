Comisión Quinta del Senado reunirá al sector mineroenergético en Barranquilla para abordar el equilibrio energético

En una semana, Barranquilla será el punto de encuentro del sector mineroenergético del país. La Comisión Quinta del Senado, de la que forman parte los senadores barranquilleros Camilo Torres Villalba y Gonzalo Baute, realizará la Audiencia Nacional de Seguridad Energética para abordar los desafíos que amenazan la disponibilidad, continuidad y confiabilidad del servicio de energía en Colombia.

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El encuentro tendrá lugar el jueves 22 de octubre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz.

Están invitados los congresistas del Caribe, los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, las demás entidades del Gobierno vinculadas al sector, las autoridades de regulación y planeación, los gremios y las empresas de energía, entre ellas Air-e y Afinia. También fueron convocadas la Procuraduría y la Contraloría.

Panorámica del norte de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

La agenda abordará la capacidad del país para garantizar un suministro suficiente de energía, los retrasos en proyectos de generación y transmisión, el abastecimiento de gas y la preparación ante escenarios climáticos críticos. El Caribe tendrá especial relevancia por las altas tarifas, las interrupciones del servicio y las dificultades de sus operadores.

“Esta no es una audiencia para repetir diagnósticos. Es una audiencia para obtener compromisos que lleven a soluciones. Queremos decisiones concretas y fechas que el país pueda vigilar”, señaló Torres Villalba.

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Revisarán el tema energético de Colombia. Foto: Getty Images

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Gonzalo Baute, ratificó que “resulta injusto medir a todas las regiones con la misma vara, por eso es necesario trabajar de manera articulada con los diferentes sectores”.

Como resultado, se buscará construir una Matriz Nacional de Compromisos Energéticos que permita al Congreso y a la ciudadanía hacer seguimiento a las acciones acordadas, sus responsables y sus plazos de ejecución.