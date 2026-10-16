“Así se doman los bandidos. Felicitaciones presidente”, le dicen a De La Espriella tras liderar operativo en Barranquilla

El presidente Abelardo De la Espriella estuvo liderando en Barranquilla, en horas de la madrugada de este viernes 16 de octubre, la Operación Blindaje 360, la cual dejó 72 capturados en medio de 50 allanamientos.

Alcalde Char reacciona a megaoperativo liderado por Abelardo De La Espriella en Barranquilla: “No hay tregua”

“En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el control territorial", dijo De La Espriella en un mensaje que compartió en X.

Tras dicha operación en la capital de Atlántico, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, felicitó al jefe de Estado.

“Así se doman los bandidos. Felicitaciones presidente”, le dijo Lara a De La Espriella.