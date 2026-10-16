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El presidente Abelardo De La Espriella sostendrá una llamada con el congresista demócrata Gregory Meeks. Esto es lo que se sabe

Gregory Meeks expresó su desacuerdo con el apoyo del presidente colombiano a María Elvira Salazar.

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Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

16 de octubre de 2026 a las 11:37 a. m.
Abelardo De La Espriella y Gregory Meeks.
Abelardo De La Espriella y Gregory Meeks. Foto: GETTY

Fuentes confirmaron a SEMANA que el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostendrá una llamada telefónica con el reconocido congresista demócrata, Gregory Meeks, en las próximas horas.

Si Iván Cepeda gana, serán “dos años y medio, que es lo que le queda de periodo a Trump, de relaciones difíciles y distantes entre Estados Unidos y Colombia”.
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Meeks es una figura clave en el Congreso de Estados Unidos. Actualmente, es el miembro de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el órgano legislativo que supervisa buena parte de la política exterior estadounidense.

Si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad del mandato de noviembre de 2026, Meeks podría convertirse en presidente de ese comité, sujeto a las decisiones internas de su partido.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 30: Representative Gregory W. Meeks (D-NY) questions Treasury Secretary Janet Yellen and Federal Reserve Chairman Jerome Powell at a House Financial Services Committee hearing on oversight of the Treasury Department and Federal Reserve coronavirus pandemic response on Capitol Hill on September 30, 2021 in Washington, DC. The Treasury secretary this week warned in a letter to congressional leaders that her department will effectively run out of cash around Oct. 18 unless Congress suspends or increases the debt limit. (Photo by Sarah Silbiger-Pool/Getty Images)
El congresista Gregory W. Meeks Foto: Getty Images

Desde esa posición, tendría una mayor capacidad para influir en los debates, las audiencias y la supervisión de las decisiones de política exterior de Estados Unidos.

Para Colombia, este cargo es especialmente relevante, porque el comité aborda asuntos relacionados con América Latina, la cooperación bilateral, la seguridad, la asistencia exterior y las relaciones con los países del hemisferio occidental.

Por este y otros motivos, un eventual ascenso de Meeks a la presidencia del comité podría tener implicaciones importantes para la agenda entre Washington y Bogotá.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Foto: Semana/Getty Images

Cabe resaltar que Gregory Meeks expresó su desacuerdo con el apoyo del presidente colombiano a María Elvira Salazar y señaló que el Congreso estadounidense mantendrá una supervisión atenta de sus acciones.

Por su parte, el mandatario colombiano destacó la importancia de mantener una relación sólida y plural entre Colombia y Estados Unidos, basada en el diálogo y la cooperación entre ambos partidos políticos.

“Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas”, dijo en la red social X.