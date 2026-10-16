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El trino difícil de leer de Petro en el que anuncia que es el presidente del Pacto Histórico y habla de “poder constituyente”

El exmandatario volverá oficialmente al terreno político, ahora presidiendo el movimiento.

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Redacción Semana
16 de octubre de 2026 a las 1:01 p. m.
Gustavo Petro asumió la presidencia del Pacto Histórico, con la intención de fortalecer el movimiento político de cara a las próximas elecciones.
Gustavo Petro asumió la presidencia del Pacto Histórico, con la intención de fortalecer el movimiento político de cara a las próximas elecciones. Foto: esteban vega la-rotta-semana

La oposición sigue armando filas con miras a las elecciones regionales que se aproximan en el 2027 y también para las presidenciales del 2030, y el Pacto Histórico es uno de los movimientos que busca regresar al poder, luego de perder la presidencia frente a Abelardo De La Espriella y haber perdido la alcaldía en las pasadas elecciones regionales.

Una de las figuras que más se ha destacado tras su salida de la presidencia es el expresidente Gustavo Petro, quien, aunque había prometido retirarse de la política e irse a otro país, hoy hace exactamente lo contrario.

El Pacto Histórico confirmó hace algunas horas que el expresidente será el nuevo presidente de la colectividad y el exmandatario confirmó la idea a través de su cuenta de X. Lo curioso fue el trino que redactó, con varios errores tanto en la escritura como en la ortografía.

“Otra vez soy presidente... De Pacto Histórico. Asumo la presidencia del Pacto para hacerlo el movimiento más grande del pueblo colombiano, capaz de desatar su poder constituyente”, fue el trino que se publicó.