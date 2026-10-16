Pibe Valderrama revela cómo se hizo el video falso de su calveada: “Hasta yo me sorprendí”

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a ser tendencia esta semana por un video en el que su esposa le rapa la cabeza y pone fin a la melena rubia que lo ha hecho reconocido en el mundo. Aunque dicho cambio de look terminó haciendo parte de una estrategia comercial, logró engañar a miles de seguidores.

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En declaraciones para Fútbol de Primera, programa en el que hace las veces de panelista, Valderrama contó los secretos ocultos detrás de la campaña.

La otra protagonista del video fue Elvira Redondo, su esposa, quien se ofreció a ponerle la máquina cerca del pelo de manera que pareciera real. “Ella es espectacular”, dijo el Pibe.

“Cuando el muchacho nos dijo: ‘Vamos a hacer esto’. Yo le dije: ‘No joda. Mi hermano no me venga a inventar con la melena mía, cuidado con una vaina’. Entonces la flaca dijo: ‘Yo hago la vuelta, yo la hago’, porque tenían otro muchacho ahí que quería hacer la vuelta”, contó el exjugador de la Selección Colombia.

Elvira se ofreció entonces a aparecer en el video y simular que le estaba cortando el pelo a Valderrama. Fue ahí cuando la magia de la edición hizo el resto del trabajo y se desató la locura en redes sociales.

“Ella cogió la maquinita y empezó a pasarla. Hicimos la vaina, pero yo me imaginaba otra vaina. Cuando estos manes me mandan ese espectáculo, yo dije: ‘La vamos a pegar’. Hasta yo me sorprendí”, confesó el samario.

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Valderrama contó que amigos, exjugadores y familiares lo contactaron vía telefónica para saber si era verdad que había perdido su icónica melena. “Lo hice para pasar un rato agradable y una invitación comercial”, dijo.

“Pasé el día o pasamos el día. Yo estaba con la flaca y la gente se enloqueció, los amigos, las amigas, los familiares… Mejor dicho, fue un espectáculo”, apuntó entre risas.

Valderrama contó que salió a la calle cubierto para mantener la incógnita. “Tuve que hacer una vuelta, me puse la pinta bien bacana y casualmente me encontré con un colombiano que me dijo: ‘Pibe, ¿qué pasó? Nos tomamos la foto y seguimos”, concluyó.

La leyenda del fútbol colombiano, Carlos Valderrama, asiste a un partido benéfico para recaudar fondos para las víctimas de un terremoto de magnitud 7,4, en el estadio El Campín de Bogotá, el 21 de agosto de 2026 Foto: AFP

Medio millón de ‘likes’ en Instagram

La calveada del Pibe Valderrama fue viral en redes sociales y acumuló medio millón de ‘likes’ entre los dos videos publicados esta semana: uno cuando se rapó y el otro cuando confesó que todo era parte de una estrategia comercial con la marca de cerveza y refajo ‘Andina’.

Actores, cantantes y futbolistas le respondieron en los comentarios al ‘Pibe’ y muchos de ellos cayeron en la trampa de la edición, aumentando la visibilidad de esta campaña que se salió de control al tratarse de una de las máximas leyendas de la Selección Colombia.