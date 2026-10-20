Salió el video original de la rapada del Pibe Valderrama: así fue antes y después de la edición

La melena rubia del Pibe Valderrama está a salvo; sin embargo, su rapada falsa le dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las campañas publicitarias más comentadas del 2026.

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Y es que el ídolo de la Selección Colombia generó impacto al supuestamente cortar la cabellera que lo hizo reconocido en todo el planeta. Al final todo hacía parte de una estrategia comercial con una reconocida marca de bebidas alcohólicas.

La magia estuvo en la edición, de acuerdo a las declaraciones del Pibe Valderrama. Su melena nunca estuvo en peligro y el cambio de ‘look’ se realizó digitalmente con expertos en la materia.

Diego Martínez, director creativo de la campaña publicitaria, reveló el antes y después del video que Valderrama publicó a través de sus redes sociales. “Hoy quiero compartirles un poquito de la magia que hice detrás del corte de la melena del Pibe”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Un antes y un después. Un efecto creado combinando rodaje, inteligencia artificial, dirección de arte y un montón de composición, para lograr que cada corte se sintiera orgánico”, agregó Martínez.

El Pibe Valderrama quedó feliz

Elvira Redondo, esposa del Pibe, fue pieza clave para lograr que se hiciera creíble el corte de pelo. Ella jugó un papel fundamental a la hora de pasarle la máquina al ‘10′ de la Selección Colombia y crear un vínculo más cercano con los seguidores en redes sociales.

El resultado del video terminó superando las expectativas del propio Valderrama, que se sorprendió al ver cómo perdió su cabellera digitalmente sin levantar sospechas.

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“Felicitaciones. Qué crack, locura total. Qué idea bacana gracias por la jugada”, escribió el exfutbolista samario en los comentarios de la publicación de Diego Martínez.

La rapada del Pibe Valderrama no solo captó a los posibles clientes del producto, sino que generó reacciones de futbolistas y personalidades de la farándula colombiana como René Higuita, Jorge Enrique Abello, Melissa Martínez y Mario Alberto Yepes, entre otros.

El Pibe Valderrama, leyenda e ídolo de la Selección Colombia Foto: Diego Pineda

Sumado a eso, el video de la rapada generó 371.000 likes en la cuenta oficial del exfutbolista y eso sin contar todos los comentarios que se hicieron en las otras redes sociales.

Lo que si queda claro es que para el Pibe su melena es sagrada y no se la piensa cortar ni por todo el dinero que le ofrezcan. 24 años después de su retiro del fútbol profesional, en las canchas donde juega la Selección Colombia se siguen viendo esos icónicos rizos dorados que evocan una de las épocas más importantes de fútbol colombiano.