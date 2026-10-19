Jugador le habla a Néstor Lorenzo desde Argentina: se luce con golazo y se acerca a la Selección Colombia

Sarmiento necesitaba ganar para quedar como escolta de los líderes del Grupo B del Torneo Clausura de Argentina, Rosario Central y Argentinos Juniors, pero solo empató 1-1 de local en uno de los partidos que cerraron la decimotercera fecha del campeonato, que tuvo presencia colombiana.

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En un cotejo que tuvo un desenlace controvertido, por una decisión a instancias del VAR, el Verde de Junín resignó dos unidades que lo relegan al quinto lugar de la zona, a cuatro puntos del Canalla y el Bicho Colorado y a dos de Belgrano y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que ahora son los escoltas.

A falta de tres fechas para la conclusión de la fase inicial, Sarmiento está en zona de clasificación a octavos de final pero solo aventaja en dos unidades al noveno, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este empate tuvo protagonismo colombiano, pues Jhon Rentería a los catorce minutos puso en ventaja al elenco de Junín con una lucida acción individual.

¡¡BICICLETA, UN POCO DE SUERTE Y EMOCIÓN TOTAL!! Jhon Rentería, la joya colombiana de Sarmiento, marcó el 1-0 ante Barracas Central y el Verde del Colo Sava sueña con los Playoffs del #TorneoClausura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/XyL64dxWYj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

El volante chocoano se lució con gran control por la zona derecha y la diagonal hacia adentro para quedar perfilado y rematar. Un golazo que lo podría colocar en el radar de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Jhon Rentería se luce en Argentina Foto: Getty Images

Sin embargo, Barracas Central, séptimo a dos unidades de Sarmiento, empujó en la segunda mitad y llegó al empate con un penal anotado por Rodrigo Insua a los 78′.

Minutos después, el paraguayo Junior Marabel anotó de cabeza y le daba la victoria a Sarmiento, pero el gol fue anulado después de varios minutos de revisión en el VAR por un milimétrico fuera de juego. Jornada complicada para Sarmiento, pero muy provechosa para Jhon Rentería.

Quejas tras el empate

“Lo que se vio ha perjudicado al fútbol, se ve manchado el fútbol. Yo nunca estuve adelantado, en ningún momento se ve que era offside”, se quejó Marabel después de su tanto anulado por el árbitro Daniel Zamora que condenó el 1-1.

Por otra parte, en el Grupo A, Newell’s Old Boys se metió en zona de clasificación a octavos al ganarle 2-1 de local al alicaído Central Córdoba. El juvenil Jerónimo Gómez Mattar (31′) adelantó a la Lepra, que aumentó en la segunda parte por medio de Santiago Solari (69′).

En el último partido de la fecha, Deportivo Riestra y Unión de Santa Fe empataron 1-1 con tantos de Juan Randazzo (50′) para el Malevo y de Tobías Rubio (56′) para los santafesinos.