Nuevo delantero de la Selección Colombia se luce en Europa: metió gol y dio dos asistencias

Néstor Lorenzo tiene goleadores para elegir de cara a los próximos amistosos de la Selección Colombia en noviembre. Este domingo, 18 de octubre, Camilo Durán se sumó a la lista de delanteros que marcaron en el transcurso del fin de semana.

DT de Leipzig se pronunció tras el triplete de Luis Díaz: agachó la cabeza públicamente

Cucho Hernández protagoniza la polémica de la fecha: esto sucedió en Betis vs. Barcelona

El atacante samario fue titular en la goleada de Celtic contra Hearts en la Liga de Escocia (7-1) y terminó siendo elegido como la figura del compromiso. Durán marcó gol y dio dos asistencias para la victoria de su equipo, que toma ventaja como líder de la tabla con 24 puntos.

La mayoría de goles fueron en el primer tiempo; sin embargo, Camilo Durán redondeó el triunfo sobre el minuto 50. El defensor Kieran Tierney comandó un contragolpe por el centro del campo y le sirvió la pelota al colombiano para que solo tuviera que definir de primera intención.

Durán selló así una tarde soñada con el Celtic y llegó a nueve tantos en lo que va de temporada. Además de los cinco que ha marcado por la liga local, el colombiano también anotó en la fase previa de Champions y en la Europa League.

Nuevo goleador para Lorenzo

El más feliz con este nivel de Camilo Durán es Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, quien lo convocó para los amistosos de septiembre-octubre ante México, Paraguay y Perú.

Aunque el habitual titular es Luis Javier Suárez, figura indiscutible del Sporting CP, es positivo tener alternativas que vienen haciendo goles como Camilo Durán, Jhon Jáder Durán, Cucho Hernández o Jhon Córdoba.

Todavía falta un mes para que la Selección Colombia vuelva a jugar en su doblete de amistosos ante Chile, pero el cuerpo técnico ya tiene una idea de la lista de convocados.

Se movió la tabla de LaLiga de España: Real Madrid sube gracias a la ayuda del Barcelona

Para el último parón de selecciones de 2026 se espera el regreso de Luis Díaz, que puso fin a su sequía con el Bayern Múnich y este fin de semana anotó triplete en la victoria sobre RB Leipzig en la Bundesliga.

Lucho necesita estar acompañado por los mejores y esa decisión depende de Lorenzo, quien será el encargado de decidir con cuáles delanteros acompaña al jugador más importante de Colombia en la actualidad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La próxima semana habrá una nueva fecha de Champions y Europa League con acción para las principales figuras de la Selección Colombia, entre ellos Camilo Durán, que jugará ante Celta de Vigo en condición de local.

Su rendimiento en este tipo de compromisos será fundamental para volverse a meter en la convocatoria de noviembre.

La Tricolor jugará dos amistosos ante Chile, que ya tienen fecha confirmada: