La última fecha Fifa, de septiembre y octubre, le sirvió al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para probar jugadores nuevos. Uno de ellos fue Camilo Durán.

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Con 24 años y destacadas actuaciones en el Celtic de Escocia, Camilo Durán se ganó a pulso el llamado a la Tricolor. De hecho, tuvo minutos en los amistosos internacionales.

Durán no jugó en el empate con México (1-1), pero sí ingresó en la derrota contra Paraguay al 87′ (1-0) y vio minutos frente a Perú, entrando sobre los 60′ y celebrando en el campo el 2-0 a favor de Colombia.

En medio de sus actuaciones con la Selección, Camilo Durán disparó su precio en el mercado. Se cotizó y esto es una noticia que alegra al Celtic de Escocia, donde tiene contrato hasta junio de 2031.

Camilo Durán pasó de costar 6 a 16 millones de euros

El 30 de septiembre de 2026, Transfermarkt le colocó a Camilo Durán un valor en el mercado de 6 millones de euros. Sin embargo, un informe del observatorio Cies Football, publicado el 6 de octubre de 2026, ya coloca a Durán con un precio de 16,7 millones de euros.

Top transfer values as per #CIES 📈, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Premiership 🥇 #BenjaminNygren 🇸🇪 €30.5m 🥈 #KasperHögh 🇩🇰 €27.7m 🥉 #HyunJunYang 🇰🇷 €21.2m #Raskin 🇧🇪 #Chermiti 🇵🇹 #Duran 🇨🇴 #Gassama 🇲🇷 #Kelsy 🇻🇪 #Makhanya 🇿🇦 #Fernandez 🇳🇬 More 👉 https://t.co/w5wzZ2JkfS — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 6, 2026

Aunque son precios aproximados y los clubes ponen los valores oficiales, los rangos casi siempre se mantienen cercanos o iguales a la hora de una transferencia.

Lo de Durán viene de tiempo atrás. Está siendo clave con Celtic y fue elegido como el mejor jugador de la liga de Escocia en el pasado mes de agosto.

Por lo que muestra en el campo y los números que acumula en este arranque de temporada, pinta como uno de los que podría seguir en este proceso de renovación de la Selección Colombia.

El propio Lorenzo afirmó que esta fecha Fifa le sirvió para ver con qué caras cuenta para lo que viene. Reveló que tiene los entrenamientos grabados, al igual que los partidos, y que con base en eso tomará decisiones para las venideras convocatorias.