Cucho Hernández protagoniza la polémica de la fecha: esto sucedió en Betis vs. Barcelona

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero colombiano del Real Betis, protagonizó la polémica de la fecha en LaLiga de España. Barcelona se llevó la victoria de su visita al Estadio La Cartuja de Sevilla (2-5) y consolidó su lugar como líder de la tabla con puntaje perfecto.

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Los catalanes siempre estuvieron por encima en el marcador; sin embargo, al minuto 42 se produjo una jugada clave que les permitió irse al descanso con ventaja. El argentino Giovanni Lo Celso marcó un golazo de volea y decretó el empate parcial para el deleite de la hinchada bética.

Pero el VAR llamó al árbitro De Burgos Bengoetxea y le pidió que revisara una posible mano del Cucho Hernández durante el desarrollo de la jugada.

Luego de acercarse al monitor y escuchar los conceptos de sus asistentes, el colegiado regresó al campo para anular el golazo de Lo Celso. Según su consideración, la mano del Cucho era clara y fundamental para la continuidad de la jugada que terminó al fondo de la red.

Medios españoles han dividido sus opiniones sobre la decisión de De Burgos Bengoetxea. Algunos coinciden en que era mano voluntaria del Cucho Hernández, pero otros aseguran que fue mucho antes de la definición de Lo Celso y no hace parte de la misma APP (Fase de Posesión de Ataque por sus siglas en inglés).

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, criticó el desempeño arbitral en La Cartuja. “Me pareció una actuación lamentable, absolutamente sin criterio futbolístico porque creo que tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente”, apuntó.

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“El gol que nos anula a nosotros es mano, mano de Cucho, pero porque el jugador del Barcelona lo empuja atrás, manos casuales a 30 metros de la jugada que no tiene ninguna incidencia en el gol”, analizó Pellegrini.

Sumado a la polémica por la mano del Cucho Hernández, Betis terminó con diez jugadores por la expulsión de Facundo Bernal tras un encontronazo con Lamine Yamal. “Ahí se terminó el partido, por supuesto, el partido quedó terminado. Tuvimos nosotros, para mi gusto, una muy buena actuación dentro de lo esperado y un marcador que no refleja para nada lo que fue el partido”, concluyó el DT.

Flick destacó a Lamine Yamal

Lejos de hablar sobre el árbitro y las jugadas polémicas, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, prefirió destacar el espectacular rendimiento de su equipo, que es líder con puntaje perfecto.

“Fue un partido muy intenso, increíble para los aficionados. Lamine, el primer gol, increíble, es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Estoy muy contento con su actuación y es lo que quiero ver. Tiene 19 años y, por supuesto, que tiene mucha presión. Ha jugado casi todos los partidos, pero está 100% centrado y comprometido”, dijo en rueda de prensa.