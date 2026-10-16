Anuncio oficial del Barcelona sobre Raphinha: se decidió a horas del partido clave contra Betis

Raphinha está de regreso en la convocatoria del FC Barcelona para el partido clave contra Real Betis en LaLiga de España. El brasileño se perdió los dos juegos anteriores, contra Getafe y Galatasaray, pero ya superó las molestas musculares que arrastraba desde la fecha FIFA.

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“Si le preguntas, él estará listo para salir de inicio, pero yo tengo que llevarlo paso a paso. Ayer estuvo entrenando con el grupo, lo hizo bien, pero todavía nos quedan muchos partidos que disputar durante los siguientes días o semanas, así que habrá que gestionarlo. La buena noticia es que estará disponible y también lo estará Frenkie de Jong”, informó el técnico Hansi Flick.

Raphinha es el máximo goleador de la temporada en España con 12 goles en 7 partidos.

Esta es la característica celebración del atacante brasilero, Raphinha, cuando marca gol. En esta ocasión le hizo tres al Sevilla en la victoria 1-3. Foto: @FCBarcelona_es

En el horizonte está el clásico contra Real Madrid y la prensa catalana habla sobre un necesario manejo de minutos para las figuras, entre ellos Lamine Yamal. “No es una pregunta fácil de contestar, porque Lamine es un jugador muy especial, soy consciente de que hay que gestionar sus minutos. Pero en el caso de Lamine lo más importante es que disfrute de jugar al fútbol, y ahora lo está haciendo”, dijo el estratega alemán.

Flick aseguró que el hecho de tener el clásico español la próxima semana no condiciona su alineación ante Betis, tercer clasificado de LaLiga. “Jugamos contra el Betis, y sabemos que tienen muchísima confianza, porque han ganado todos los partidos en casa. Han obtenido muy buenos resultados, así que tienen una muy buena posición tanto en Liga como en Champions”, afirmó

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Convocatoria oficial del Barcelona para enfrentar a Real Betis

Barcelona citó a los mejores jugadores que tiene disponibles en su nómina, destacando el regreso de Raphiha y Frenkie de Jong como principales novedades:

Arqueros : Joan García, Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković.

: Joan García, Wojciech Szczęsny y Dominik Livaković. Defensores : João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García.

: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García. Mediocampistas : Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal.

: Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Frenkie de Jong y Marc Bernal. Delanteros: Gabriel Jesús, Raphinha, Lamine Yamal, Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

Canal y hora exacta para ver Betis vs. Barcelona

Este partido es uno de los más esperados en el arranque de la temporada. Betis marcha tercero de la tabla, mientras que Barcelona es el líder indiscutible con puntaje perfecto.

El duelo de béticos y azulgranas será transmitido en exclusiva por DSports y está programado para el sábado, 17 de octubre, a las 11:30 de la mañana.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán verlo en la app de DGO o en las plataformas de DAZN, Paramount+ o Amazon Prime Video bajo suscripción pagada.