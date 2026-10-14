Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, fue sancionado con cuatro partidos tras su expulsión contra Villarreal y se perderá, entre otros compromisos, el clásico ante Barcelona programado para el próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

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De acuerdo al comunicado oficial emitido por el comité de disciplina de LaLiga de España, fueron dos fechas de suspensión por agarrar del pelo a Nathan Saliba y otras dos por reclamar la decisión del árbitro Isidro Díaz de Mera.

Vinícius fue expulsado en el minuto 73 del encuentro contra Villarreal, el mismo que el Real Madrid ganó 1-0 el pasado sábado. Después de ver la tarjeta roja, el brasileño explotó contra el colegiado y tuvieron que agarrarlo para evitar sanciones mayores.

Según la sanción emitida este miércoles, Vini se perderá los siguientes partidos:

Real Madrid vs. Sevilla: 18 de octubre.

18 de octubre. Barcelona vs. Real Madrid: 25 de octubre.

25 de octubre. Racing de Santander vs. Real Madrid: 1.º de noviembre.

1.º de noviembre. Real Madrid vs. Valencia: 7 de noviembre.

La reacción de Vinícius Jr. tras recibir tarjeta roja y gol anulado en el partido ante el Villarreal. Foto: Getty Images

Las razones textuales de la sanción

Aunque el Real Madrid ganó el partido contra el Villarreal y sigue a seis puntos del Barça, la rabieta de Vinícius le salió muy cara.

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El brasileño “siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo”, reflejó el árbitro en el acta del encuentro.

El comité de disciplina, órgano disciplinario de la RFEF, decidió sancionarlo con dos partidos “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón”. Además, le impuso otros dos partidos de suspensión por “protestas al árbitro”, según la resolución del órgano federativo.

El brasileño, por tanto, no podrá estar en el crucial clásico liguero del 25 de octubre contra el Barcelona, además de perderse los encuentros contra el Sevilla, el Racing de Santander y el Valencia.

Su regreso a las canchas por LaLiga se dará después del parón internacional de noviembre. Mientras tanto, solo podrá jugar en Champions League contra Roma, RB Leipzig y AEK Atenas, una baja sensible que seguramente le dará dolores de cabeza al cuerpo técnico de José Mourinho.

Vini venía siendo habitual titular en el frente de ataque junto a Kylian Mbappé. Pese a que no ha tenido un arranque de temporada con el mismo brillo de otras épocas, su aporte es vital y será difícil de reemplazar en el clásico que se avecina.

*Con información de la AFP.