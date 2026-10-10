Tabla de posiciones en España luego de los triunfos de Real Madrid y Barcelona: fiesta culé

Barcelona y Real Madrid tuvieron acción este sábado, 10 de octubre, por la octava fecha de LaLiga de España. Tanto culés como merengues celebraron, pero la situación de ambos es diferente en la tabla de posiciones.

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Primero pegó F.C. Barcelona. Goleó 3-0 al Getafe, en el Spotify Camp Nou, con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé. El colombiano Johan Mojica tuvo acción con los azulones.

Horas después, Real Madrid se impuso en el Santiago Bernabéu, 1-0, sobre Villarreal. El gol del triunfo merengue llegó gracias a Yan Diamondé, en un partido con polémicas arbitrales, incluida la expulsión de Vinícius Júnior.

Tabla de posiciones en España: Barcelona, líder solitario

Sigue la supremacía del Barcelona, que es líder de LaLiga con 24 puntos en ocho juegos. Hansi Flick y sus dirigidos brillan en el acumulado, y se encaminan a seguir en la punta.

Segundo asoma Atlético de Madrid con 19 puntos, también en ocho juegos, mientras que Real Madrid es tercero, con 18 unidades en los mismos compromisos disputados.

Tabla de Clasificación LaLiga Club PJ G E P GF GC DG Pts Barcelona 8 8 0 0 34 7 27 24 Atlético Madrid 8 6 1 1 18 8 10 19 Real Madrid 8 6 0 2 19 8 11 18 Real Betis 7 5 1 1 9 7 2 16 Sevilla 7 4 1 2 10 9 1 13 Alavés 8 3 2 3 12 8 4 11 Deportivo 7 2 4 1 10 8 2 10 Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10 Athletic 6 2 2 2 7 6 1 8 Villarreal 8 2 2 4 13 13 0 8 RCD Espanyol 8 2 2 4 11 11 0 8 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 Getafe 8 2 2 4 4 10 -6 8 Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8 Celta de Vigo 7 1 4 2 8 6 2 7 Racing de Sa... 7 2 1 4 11 21 -10 7 Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5 Elche C. F. 7 1 2 4 11 17 -6 5 Málaga 8 0 4 4 4 13 -9 4 Valencia C. F. 7 1 1 5 4 13 -9 4

Real Betis se posiciona cuarto (16 puntos) en zona de Champions League, Sevilla es quinto (13 puntos) en zona de Europa League, y Deportivo Alavés es sexto (11 puntos) en zona de Conference League.

Los tres coleros de la tabla de posiciones, que estarían descendiendo parcialmente, son Elche C.F., Málaga y Valencia C.F.

Hansi Flick celebra la goleada sobre Getafe

“Los partidos contra el Getafe no son fáciles. Para mí es el mejor equipo de la Liga en la defensa, lo hacen muy bien. No es fácil generar ocasiones. Estoy muy contento que marcamos en el primer minuto, nos ayudó mucho. Después del parón no es fácil volver, tres semanas con muchos jugadores fuera, muchos minutos, teníamos que gestionarlo. Estoy contento con los tres puntos y con la actuación del equipo”, dijo Hansi Flick en rueda de prensa.

“Tenemos muchos jugadores a un gran nivel, de mucha calidad. Para ganar títulos es importante. Tenemos además una gran atmósfera en el equipo. Lo puedo ver todos los días y lo agradezco. Tenemos algo especial. Siempre estamos centrados en el siguiente partido. Queremos escribir la historia y todo el mundo está en el mismo camino, con la actitud correcta, en todos los entrenamientos”, añadió.

Hansi Flick, DT del Barcelona. Foto: AP Photo/Alberto Saiz

El próximo partido del F.C. Barcelona será el martes, 13 de otubre, visitando al Galatasaray por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Será un partido clave en la tabla de posiciones.

*Con información de Europa Press