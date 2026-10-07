Verdugo de la Selección Colombia es pretendido por Real Madrid: “De los mejores jóvenes del mundo”

La Selección Colombia enfrentó a México, el pasado 26 de septiembre, en juego válido por amistoso en fecha Fifa. El marcador final fue 1-1, siendo un duelo que dejó varios aspectos llamativos.

Salió el nuevo ranking FIFA: así quedó Colombia tras los movimientos de Portugal, Brasil y Alemania

Jugador de la Selección Colombia se cotiza en plena fecha Fifa: pasa de 6 a 16 millones de euros

Aunque Colombia arrancó ganando ese día a los 9′, con gol de Luis Javier Suárez, México acabó empatando gracias al tanto de Gilberto Mora, que llegó sobre los 62′.

¡El pequeño GIGANTE apareció! 🇲🇽✨ Gil Mora se inventó una brillante acción individual y firmó un GOLAZO para emparejar los cartones ante Colombia. ❤️🔥 https://t.co/Bfz2omAIBC — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Mora, que acabó siendo el verdugo de Colombia ese día, se volvió noticia mundial con el pasar de las horas. A sus 17 años es pretendido por varios clubes de Europa, incluyendo al Real Madrid.

Gilberto Mora, la joya de México que es pretendida por Real Madrid

Quien reveló la información fue el periodista Ekrem Konur, bastante cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol. Además del Real Madrid, detrás de Mora aparecen otros equipos top de Europa.

“Real Madrid, PSG, Dortmund, Liverpool y Arsenal están siguiendo al talento norteamericano de Tijuana, Gilberto Mora. Considerado entre los mejores prospectos jóvenes del mundo. Rumoreado cerca de un acuerdo de salida por más de 40 millones de euros”, fue la información de Konur.

🚨#Tijuana Real Madrid, PSG, Dortmund, Liverpool & Arsenal monitoring Tijuana’s North American talent Gilberto Mora. 📌 → Considered among world’s top young prospects. 💵 → Rumored close to €40M+ exit deal. https://t.co/94PO3gY3Vy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 7, 2026

Según la información del portal web Transfermarkt, que constantemente informa sobre la actualidad de los valores en el mercado, Gilberto Mora tendría un valor cercano a los 25 millones de euros.

No obstante, contrastando con lo que menciona Ekrem Konur, es muy probable que Tijuana esté pidiendo más por la salida de su joya, Gilberto Mora.

El vínculo entre el jugador mexicano, y Club Tijuana, va hasta junio de 2029. Por tanto, y tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido el joven en los últimos meses, es muy probable que le deje una ganancia al equipo en caso de transferencia.

¿Liverpool también puja por Mora?

La prensa deportiva mexicana sigue de cerca la situación de Gilberto Mora. Incluso, revelan que Liverpool, otro grande de Europa, también estaría detrás del joven jugador del Tri.

“Parece cuestión de tiempo para que el traspaso de Gilberto Mora al futbol europeo termine por concretarse. Desde la semana pasada circula la información de que Liverpool preparaba una oferta millonaria por el jugador, pero este lunes 5 de octubre trascendió que será en próximos días que se concrete el acuerdo con Xolos de Tijuana, aunque no se confirmó que se trate de los Reds”, reveló Récord.

Y añaden: “Según ESPN, será el próximo miércoles 14 de octubre que se cierre el acuerdo, una vez que el futbolista cumpla los 18 años y tenga la mayoría de edad”.