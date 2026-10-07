Salió el nuevo ‘ranking’ Fifa: así quedó Colombia tras los movimientos de Portugal, Brasil y Alemania

Este miércoles, 7 de octubre, se emitió una nueva actualización oficial del ranking Fifa. Disputados los amistosos internacionales y los partidos de la Nations League, España continúa en la primera posición con amplia distancia sobre Argentina.

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En el comunicado oficial de la Fifa se da especial atención al rendimiento de Portugal, que escaló dos posiciones pese al escándalo entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus.

El movimiento de la selección portuguesa desplazó a Brasil y Marruecos. El grupo de las 10 mejores lo cierran Bélgica, Países Bajos y México en una batalla cerrada contra la Selección Colombia.

Aunque la Tricolor solo sumó una victoria en este parón internacional, fue suficiente para recortarles distancia a los mexicanos y quedar a menos de tres puntos de ingresar al top 10. Ese logro podría darse en los amistosos de noviembre, dependiendo de los resultados que se consigan frente a Chile.

Ranking Fifa actualizado al 7 de octubre de 2026

Colombia termina esta fecha de amistosos en la posición número 11 del ranking, por encima de otras selecciones poderosas como Suiza, Alemania, Croacia e Italia.

La Tricolor es la tercera selección sudamericana mejor ubicada en la clasificación, pues Uruguay apenas se está recuperando del golpe sufrido en el Mundial 2026 y marcha en el puesto 20.

Así quedó el ranking Fifa actualizado este 7 de octubre:

‘Ranking’ actualizado tras la fecha Fifa de septiembre y octubre. Foto: FIFA.com

Comunicado oficial de la Fifa

La Fifa describió este parón internacional como un recuerdo extendido de lo que pasó en la Copa del Mundo.

“Mientras la Copa Mundial sigue fresca en la memoria, el mundo del fútbol sigue girando con la disputa de 338 partidos internacionales de selecciones. Estos duelos, disputados principalmente en la Liga de las Naciones de la Uefa y la Concacaf, así como en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027, han marcado esta nueva clasificación mundial”, indicó la entidad.

“España (1.°) sigue aumentando su ventaja como líder de la clasificación, seguida de Argentina (2.°), finalista del Mundial, a casi 40 puntos, y Francia (3.°). Aun así, el gran avance entre las 10 primeras clasificadas lo protagoniza Portugal (5.°), que supera a Brasil (6.°) y Marruecos (7.°)”, agregó la Fifa.

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Debajo del puesto de Colombia también hubo cambios. “Por su parte, entre las 20 mejores, resalta Suiza (12.°) que rebasa a Alemania (13.°) y a Croacia (14.°). Destaca que estas dos selecciones, Portugal y Suiza, junto a la campeona del mundo, han ganado sus cuatro encuentros en la Liga de las Naciones de la Uefa”, expresó el comunicado.

“África gana relevancia entre las 50 mejores clasificadas gracias a dos de sus selecciones: Malí (47.°) y Sudáfrica (48.°). Ambos equipos regresan a un top 50 en el que también destaca el gran progreso de Grecia (41.°) tras cuatro partidos en los que no ha conocido la derrota”, sentenció la actualización.