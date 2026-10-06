Apretado Ranking Fifa: así quedó la Selección Colombia tras vencer a Perú

Con goles de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, la Selección Colombia venció 2-0 a Perú, este martes 6 de octubre, en Miami y por amistoso fecha Fifa. Un triunfo que le da ánimo a La Tricolor en este nuevo proceso.

Colombia sigue ensayando con Lorenzo y Perú se hunde en crisis: cierra la fecha Fifa con triunfo en Miami

El golazo de Samuel Velásquez que desató locura en Colombia: obra de arte contra Perú

Como la actualización del ranking Fifa es en vivo, por medio de la web oficial de la entidad, se puede observar que el triunfo de Colombia sobre Perú le da puntos a los cafeteros. Eso quiere decir que siguen en el puesto 11 de la clasificación.

En concreto, la Selección Colombia sumó 2.55 puntos y termina la fecha Fifa de septiembre y octubre con 1735.80. Perú, por su parte, tuvo deducción de unidades (2.55), quedando con 1450.95 en la casilla 53.

Se aprieta la zona alta del ranking, pues Bélgica tuvo deducción de puntos tras su actuación en Nations League, mientras que Croacia también acaba con saldo negativo, mientras Italia sigue peleando por subir puestos.

El top tres del ranking Fifa lo lideran España, Argentina y Francia. En el cuarto lugar asoma Inglaterra, y estos son países que lograron una buena participación en el Mundial 2026.

Ranking Fifa luego del último amistoso de Colombia contra Perú. Foto: Fifa web oficial.

Ahora, habrá que esperar para la próxima fecha Fifa. Será del 9 al 17 de noviembre, y seguramente generará movimiento en el ranking.

Colombia salvó la fecha Fifa ante Perú

Es cierto que Colombia obtuvo el triunfo 2-0 sobre los peruanos, pero al técnico Néstor Lorenzo aún le quedan varias cosas por trabajar. Se trata de un proceso de renovación en el cuadro cafetero.

Caras nuevas dejaron buenas impresiones, como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes están llamados a encarar esta nueva etapa de Colombia sin nombres como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero.

Otro ausente en Colombia, para esta fecha Fifa, fue Luis Díaz. Sin embargo, lo del guajiro es temporal, ya que Lorenzo busca que tenga mejores desempeños en Bayern Múnich para que vuelva a integrar el combinado cafetero.

Antes del triunfo sobre Perú, Colombia había empatado con México (1-1) y caído contra Paraguay (1-0). Aunque fueran amistosos, la necesidad de triunfo empezaba a hacer eco en el equipo nacional.

Samuel Velásquez celebrando su gol con Colombia, ante Perú, en amistoso fecha Fifa. Foto: Getty Images

Así las cosas, hay un aire de tranquilidad con el que Néstor Lorenzo podrá preparar lo que viene de la próxima fecha Fifa. Eso, mientras arma el equipo de Copa América y continúa el proceso hacia el Mundial 2030, donde aún se desconoce cómo jugarán las eliminatorias sudamericanas a la venidera cita orbital.