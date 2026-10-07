Daniel Arcila y su inesperada revelación sobre el papá de James Rodríguez: “Me escogió”

Daniel Arcila, mediocampista tolimense de 24 años, fue una de las figuras en el amistoso de la Selección Colombia contra Perú. Sobre el minuto 92′ se inventó un remate de media distancia para vencer a Pedro Gallese y decretar así el 2-0 definitivo en el marcador.

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Tras el pitazo final, Arcila habló para el micrófono de Gol Caracol y reveló el papel fundamental que jugó el papá de James Rodríguez en su formación como futbolista.

“Una veeduría del papá de James, me escogió entre unos jugadores en Honda (Tolima) y me llevó a Envigado”, explicó el futbolista de Club León.

Daniel Arcila es oriundo de Mariquita (Tolima), pero su debut oficial lo hizo en el cuadro envigadeño como ha sucedido con grandes glorias de la Selección Colombia como Juan Fernando Quintero y el propio James Rodríguez.

Daniel Arcila habló sobre su debut

El tolimense es una de las nuevas caras de la Selección Colombia para el proceso hacia el Mundial 2030. En solo unos minutos sobre el campo de juego demostró su calidad y marcó un golazo que redondeó la victoria de la Tricolor en el NU Stadium de Miami.

“No tengo palabras para este momento, pero sé que es con mucho trabajo y con mucha honestidad. Gracias a Dios se me dio hoy”, apuntó.

Específicamente sobre el tanto que marcó en los minutos finales, dijo: “Lo he practicado mucho y le pegué a hacer gol. Gracias a Dios se dio”.

Muchos hinchas de la Selección Colombia venían pidiendo oportunidades para los más jóvenes; sin embargo, Néstor Lorenzo decidió que fuera ante Perú. Además de Arcila, también se dio el debut de Juan Manuel Rengifo.

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“El profe tiene una buena idea en la cabeza con todos nosotros. Nos esperó hasta último momento porque todos entendemos los momentos que tiene el profe, él es un experimentado en esto, y supo cuándo era el momento. Por eso hoy le respondemos de la mejor manera”, declaró.

Arcila admitió que tuvo nervios en el momento de entrar a la cancha. “Representar a un país siempre te hace ese nerviosismo, esas cosquillitas, pero luego cuando entras al campo se te quita todo y es a morir por nuestros compañeros”, finalizó.

Daniel Arcila celebrando su gol con Daniel Muñoz, Juan Manuel Rengifo y Kevin Viveros Foto: Icon Sportswire via Getty Images

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

En noviembre habrá otra oportunidad para que estos nuevos jugadores sigan sumando minutos. La Selección Colombia tiene dos amistosos programados frente a Chile, uno en condición de local y otro de visitante.

Estas son las fechas confirmadas por la FCF:

Viernes 13 de noviembre

Colombia vs. Chile

Lugar : Estadio Pascual Guerrero, Cali

: Estadio Pascual Guerrero, Cali Horario : por definir

: por definir Canal: Caracol TV y RCN

Martes 17 de noviembre