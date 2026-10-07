DT de Portugal le respondió a Cristiano Ronaldo: esto dijo después de leer su comunicado

Jorge Jesus, director técnico de Portugal, se refirió este miércoles a las declaraciones de Cristiano Ronaldo y el nuevo comunicado oficial que publicó respecto de su situación en la selección.

Se filtró la condición que habría puesto Cristiano Ronaldo para volver a jugar con Portugal

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“He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir”, declaró mientras salía de su domicilio.

Cristiano acusó al técnico de haberle hablado de forma autoritaria y de haber “faltado a su palabra” en dos ocasiones, por lo que no parece factible por ahora un inminente regreso de CR7 a la Seleçao, que tiene sus dos próximos partidos dentro de un mes.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en su comunicado?

El futbolista de 41 años reavivó la polémica con un largo comunicado en el que se disculpó por haber abandonado precipitadamente la concentración de la selección de Portugal, molesto por no haber disputado el partido de la Uefa Nations League contra Noruega en Oslo.

“La responsabilidad es exclusivamente mía. Presento mis disculpas a los portugueses (...) y a mis compañeros de selección”, escribió Cristiano.

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El jugador con más internacionalidades y máximo goleador de la historia de Portugal, con 146 tantos en 234 partidos, también se refirió a su posible regreso a la selección. “Si estoy en forma físicamente, después de haber cumplido la suspensión que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para jugar y ganar con nuestra selección”, indicó el astro.

Tras su abandono de la concentración, Cristiano puede ser sancionado: el reglamento de la federación portuguesa establece que un jugador que haya faltado a un entrenamiento, un partido o una actividad de la selección se arriesga a una sanción de entre uno y seis meses, informaron medios locales.

Su eventual regreso no parece por ahora ni inminente ni sencillo, luego de que en su escrito Cristiano echara más leña al fuego en el conflicto que lo enfrenta a Jorge Jesus, con quien había trabajado la pasada temporada en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Tras pedirle que estuviera preparado para jugar unos 30 minutos al final del partido en Noruega, el seleccionador acabó dejándolo en el banquillo hasta el final del encuentro. Visiblemente contrariado, Ronaldo abandonó el terreno de juego sin siquiera saludar al público.

El jugador también reprochó a su seleccionador no haber seguido una serie de notas previamente aprobadas para zanjar la polémica durante la rueda de prensa anterior al partido contra Dinamarca. “Ninguna de esas notas indicaba que el seleccionador debía disculparse conmigo”, matizó Cristiano.

Pero uno de los ocho puntos citados en el comunicado del propio futbolista estipulaba que Jorge Jesus debía admitir haber “cometido un error al pedir a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona que se calentara para luego no darle entrada en el partido”.

Pese al conflicto entre la estrella y el entrenador, Portugal se aseguró el pase a los cuartos de final de la Nations League tras ganar los cuatro partidos, los últimos tres sin Ronaldo, a falta de dos encuentros para el final de esta primera fase: el 14 de noviembre en casa contra Dinamarca y, tres días después, en Gales.

*Con información de la AFP.