Luis Díaz se destapó con el Bayern Múnich y marcó triplete en la contundente victoria sobre el RB Leipzig por la sexta jornada de la Bundesliga. El colombiano, que venía recibiendo críticas de la hinchada, lleva cuatro goles en sus últimos dos partidos y empieza a recuperar la confianza.

Luis Díaz responde a las críticas con triplete y asistencia en una noche de ensueño con el Bayern

El conjunto bávaro se subió a la primera posición de la tabla, aunque todavía falta que juegue el Friburgo ante el Bayer Leverkusen en la mañana del domingo.

Por ahora, el panorama es favorable para el Bayern. Lucho recibió una calificación de 10,0 según las aplicaciones deportivas, mientras que la prensa alemana lo elogió por un partido en el que, además de los tres goles, dio una asistencia.

“El jugador del partido fue el extremo Luis Díaz. El colombiano anotó tres goles y fue el mejor jugador de la goleada. ¡Un alivio para la estrella del ataque! En las primeras semanas de la temporada había desperdiciado numerosas ocasiones y solo había marcado dos goles antes de este encuentro”, apuntó el diario Bild.

Kicker, otro de los medios más leídos de Alemania, escribió: “Con una victoria contundente ante el RB Leipzig. Frente a un conjunto sajón totalmente desbordado, los muniqueses —y en particular Luis Díaz— hicieron lo que quisieron. Los visitantes no opusieron resistencia alguna”.

Sky Sports calificó de “estelar” la actuación de Lucho contra el Leipzig. “Liderado por un excepcional Luis Díaz, el FC Bayern de Múnich no dio ninguna opción al RB Leipzig en el partido más importante de la Bundesliga. El colombiano anotó tres goles y fue la figura clave de un equipo bávaro que desahogó su frustración tras los empates ante el Augsburgo y Viking”, señaló el medio.

“El Bayern Múnich había mostrado cierta inestabilidad últimamente, pero ahora ha goleado al RB Leipzig. Esto se debió al triplete de Luis Díaz y a un jugador que parecía estar en todas partes”, informó, por su parte, el medio Der Spiegel.

Luis Díaz celebrando con la afición del Bayern Múnich en el Allianz Arena Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

Luis Díaz levanta las manos y señala al cielo tras uno de sus goles en el partido de Bayern vs. Leipzig Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA via A

Luis Díaz deja atrás la sequía

Con esta actuación en la liga local, Lucho Díaz empieza a despejar las dudas sobre el arranque de su segunda temporada como jugador del Bayern. Antes del parón de selecciones estaba recibiendo críticas de manera constante; sin embargo, regresó con goles.

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El martes pasado anotó contra el Viking en la Champions League y este sábado marcó un triplete ante el RB Leipzig dirigido por Martín Demichelis.

Lucho se llevó el premio al jugador del partido, recibió ovaciones en el Allianz Arena y los aplausos de su técnico, Vincent Kompany, quien mantuvo su confianza en el colombiano pese a las voces que le pedían sentarlo en el banquillo.