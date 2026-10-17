Vincent Kompany dio sorpresa a Luis Díaz y el Bayern Múnich: Titular para enfrentar al RB Leipzig

La sexta jornada de la Bundesliga arranca con urgencias de triunfo para el Bayern Múnich. Ubicado en la tercera posición del campeonato por detrás del Borussia Dortmund y el sorpresivo Friburgo, el gigante teutón saltará al césped del Allianz Arena con la obligación de sumar de a tres ante un RB Leipzig que marcha séptimo.

Bayern Múnich vs. Leipzig: canal y hora para ver a Luis Díaz en un duelo directo de Bundesliga

Tras el amargo empate 3-3 ante el Viking Stavanger FK de Noruega en la competencia continental, el técnico Vincent Kompany decidió patear el tablero y presentar modificaciones sustanciales en su esquema de juego.

Definido el canal que transmite Barcelona vs. Betis: señal será exclusiva

Con la mira puesta en recuperar el ritmo arrollador de inicio de temporada, el estratega belga sorprendió al entorno bávaro relegando a la banca de suplentes a Jonathan Tah, Tom Bischof y Lennart Karl. En su lugar, Kompany dio paso desde el arranque a Dayot Upamecano en la zaga central, acompañado por la creatividad de Ismael Saibari y el despliegue de Aleksandar Pavlović en la zona media, buscando mayor solidez defensiva y fluidez en la transición de ataque.

El factor Luis Díaz y la antesala de la prueba de fuego europea

El compromiso representa además un escenario idóneo para la consolidación de Luis Díaz, quien registra números altamente positivos frente al conjunto del grupo Red Bull.

La reestructuración táctica pretende habilitar mejores espacios para el atacante guajiro en el frente ofensivo, contrarrestando la efectividad con la que llega el Leipzig tras superar por la mínima diferencia al PSV Eindhoven en el plano internacional.

La exigencia no dará tregua a ninguno de los dos planteles al término de este duelo directo. El Bayern Múnich deberá ajustar rápidamente sus líneas de cara al esperado choque de la Champions League frente al Arsenal este próximo miércoles 21 de octubre.

De manera simultánea, el RB Leipzig asumirá un duro examen continental en la misma fecha cuando reciba al Real Madrid, convirtiendo el enfrentamiento en el Allianz Arena en un termómetro decisivo para ambas escuadras.

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Leipzig