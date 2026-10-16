Michael Olise plasmó su firma en un ‘fichaje’ millonario: noticia resuena en Bayern Múnich

Hasta hace unos días, la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise era el jugador de élite que más se caracterizaba por tener libertad en la elección de su calzado en el campo; es decir, no tenía acuerdo con ninguna marca proveedora de botines.

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Sin embargo, esa característica llegó a su fin. “Nike firmó a Michael Olise”, ese es el titular del viernes, 16 de octubre, en la web oficial de Footy Headlines, reconocido medio que sigue de cerca la información sobre marcas, diseños y patrocinios en el mundo del fútbol.

“Tras la histórica marcha de Kylian Mbappé al recién llegado equipo suizo On, Footy Headlines puede filtrar en exclusiva que Nike ha cerrado un acuerdo con la superestrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa, Michael Olise”, cuenta el medio referenciado.

💣💣💣 𝗘𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲: Nike Signs Michael Olise: https://t.co/BEb4THvCn8 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 15, 2026

Olise, estrella del Bayern... y de Nike

Además de mencionar que se trata de un acuerdo millonario para el joven Olise, de 24 años, también hay varios aspectos llamativos detrás del acuerdo del francés.

El medio referenciado revela que Olise venía usando las Nike Hypervenom Phantom III, un modelo que se dejó de fabricar en 2018. Sin embargo, Michael se las encargaba a “artistas” como Matty Boy.

Nike entendió el potencial de Olise, e hizo un revolcón absoluto en su línea de venta. Informan que va a “descontinuar toda la línea Phantom para 2027, allanando el camino para el regreso triunfal de la serie Hypervenom”. Es decir, le van a dar gusto a su nueva estrella.

El pasado mes de septiembre, fue oficial que Kylian Mbappé, compañero de Olise en la selección de Francia, dejaba de vestir Nike. Ahora, con la llegada de la estrella del Bayern Múnich, la marca estadounidense vuelve a estar en el centro de la conversación.

Michael Olise, de promesa a realidad con Bayern Múnich

Compañero de Luis Díaz y Harre Kane, en el ataque de Bayern Múnich, Michael Olise pinta como la gran estrella del cuadro bávaro de cara al futuro cercano.

Sus actuaciones individuales, goles y asistencias lo dejan como un indispensable en el campo para el entrenador Vincent Kompany.

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz: tridente de oro en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

En las últimas horas, se rumoreó entre la prensa alemana que Michael Olise estaría próximo a firmar una renovación de contrato con Bayern Múnich. Esto al igual que Harry Kane, quien se encuentra en el mismo proceso.

Sin embargo, lo del francés de 24 años aún no es oficial. Su contrato con Bayern va hasta junio de 2029, y Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 180 millones de euros.