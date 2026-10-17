Dibu Martínez recibió brutal golpe: Fue sacado en camilla y trasladado al hospital

Momentos de intensa zozobra se vivieron este sábado en la Premier League durante el encuentro entre el Chelsea y el Everton. Cuando se disputaba el minuto 68 de juego y los dirigidos por Xabi Alonso dominaban el marcador por la mínima diferencia.

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El guardameta titular de los Blues y campeón del mundo con la selección argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, protagonizó un impactante choque aéreo tras salir a cortar un cobro de falta lateral, colisionando con violencia contra la humanidad del defensor central Jarrad Branthwaite.

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La gravedad del choque encendió de inmediato las alertas del cuerpo médico de ambas escuadras. Martínez permaneció inmóvil sobre el césped durante cerca de diez minutos mientras era atendido bajo los estrictos protocolos de contusión del fútbol inglés.

Tras ser inmovilizado con collarín rígido por los paramédicos, el portero albiceleste fue evacuado en camilla entre aplausos de la afición y trasladado de forma prioritaria a un centro asistencial para ser sometido a exámenes neurológicos de precaución.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Parte de tranquilidad de Xabi Alonso y protagónico previo al choque

Tras la conclusión del encuentro, el director técnico del Chelsea, Xabi Alonso, entregó las primeras impresiones oficiales sobre el estado de salud del futbolista sudamericano. “Por lo que yo sé, estaba consciente cuando abandonó el estadio. Ahora está en el hospital para hacer exámenes por precaución”, declaró el entrenador ante las cámaras de TNT Sports, llevando un respiro de tranquilidad tanto a la hinchada londinense como a la selección de Argentina.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Antes de la aparatosa jugada que obligó su retiro del terreno de juego, el ‘Dibu’ venía siendo la figura indiscutible de su equipo al sostener el cero en su portería con dos intervenciones salvadoras: primero desviando un cabezazo a quemarropa del francés Thierno Barry al minuto 27, y posteriormente deteniendo un remate con sello de gol de Jack Grealish a los 30 minutos.

Su sustituto, el joven belga Mike Penders, logró mantener el arco invicto junto a su compañero, sellando el primer partido sin encajar goles para el Chelsea en los últimos 23 compromisos oficiales mientras la escuadra se mantiene pendiente de la evolución clínica del golero titular.