Así quedó la tabla de la Bundesliga: Borussia Dortmund falló y Bayern Múnich subió puestos

Impulsado por un triplete del colombiano Luis Díaz, Bayern Munich aplastó al RB Leipzig por 6-1 este sábado en la sexta jornada de la Bundesliga, un triunfo categórico a cuatro días de recibir al Arsenal en la Champions League.

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Estos tres puntos le sirvieron al conjunto bávaro para subir al liderato de la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que Borussia Dortmund empató contra Union Berlin (0-0) y Friburgo visitará el domingo a Bayer Leverkusen.

La diferencia entre Bayern y Borussia, aunque tienen los mismos 14 puntos, está en el total de goles convertidos y recibidos hasta ahora (+17 contra +7).

Tabla de Posiciones Pos Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts Últimos 5 1 Bayern 6 4 2 0 22 5 17 14 - ✔ ✔ - ✔ 2 Dortmund 6 4 2 0 11 4 7 14 ✔ ✔ ✔ - - 3 Friburgo 5 4 1 0 14 4 10 13 ✔ ✔ ✔ - ✔ 4 Leverkusen 5 3 1 1 14 8 6 10 ✘ ✔ - ✔ ✔ 5 Mainz 05 6 3 1 2 14 10 4 10 ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ 6 SV Elversberg 6 3 1 2 12 11 1 10 ✔ ✘ - ✘ ✔ 7 RB Leipzig 6 3 0 3 16 11 5 9 ✘ ✔ ✘ ✘ ✘ 8 Werder Bremen 6 2 3 1 12 12 0 9 ✔ - ✔ - - 9 Hamburg 6 3 0 3 6 15 -9 9 ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 10 Augsburgo 6 2 2 2 16 12 4 8 ✔ - ✘ - ✘ 11 Frankfurt 6 2 2 2 10 16 -6 8 ✘ ✔ - ✘ ✔ 12 Colonia 6 2 1 3 8 11 -3 7 ✘ - ✘ ✔ ✘ 13 Stuttgart 6 2 0 4 8 10 -2 6 ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ 14 Schalke 04 6 1 2 3 4 7 -3 5 - ✔ - ✘ ✘ 15 Paderborn 6 1 2 3 5 9 -4 5 ✘ ✘ ✔ ✘ - 16 FC Union Berlin 6 1 2 3 5 17 -12 5 ✘ ✘ ✘ ✔ - 17 Hoffenheim 5 1 0 4 9 13 -4 3 ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ 18 Mönchengladbach 5 0 0 5 7 18 -11 0 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ HTML

Triplete de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Los goles del Bayern Múnich fueron anotados por el colombiano Luis Díaz (12′, 47′ y 69′), el croata Aleksandar Pavlović (26′), el francés Michael Olise (34′) y el inglés Harry Kane (53′).

Los jugadores dirigidos por Vincent Kompany recibirán el miércoles al Arsenal, subcampeón de la pasada Liga de Campeones, en un duelo de grandes potencias europeas.

Menos impresionante que la temporada pasada, la apisonadora bávara volvió a ponerse en marcha este sábado frente a un Leipzig que había recuperado sensaciones con victorias contra el Eintracht Frankfurt (6-0) y el PSV Eindhoven en Champions (1-0) tras el parón internacional.

Los campeones defensores sofocaron por completo al Leipzig del entrenador argentino Martín Demichelis durante su primera parte más destacada desde el inicio de la campaña.

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Lucho, figura del partido

El hombre del partido fue Luis Díaz, que firmó el tercer triplete de su carrera, el segundo con el Bayern tras el que logró contra el Hoffenheim en febrero.

Lucho abrió el marcador en el minuto 12, servido de forma ideal por Joshua Kimmich al límite del fuera de juego. El colombiano pisó el área en soledad y marcó cruzado a la salida del portero.

Tras una asistencia decisiva para Aleksandar Pavlovic un cuarto de hora más tarde, el guajiro volvió a ver puerta nada más regresar de los vestuarios tras un pase en profundidad de Kane.

Luis Díaz completó su triplete en el 69′, con un disparo raso que no dio ninguna opción al portero belga Maarten Vandevoordt.

Expulsado en el empate 3-3 ante Viking en Noruega y suspendido automáticamente para el encuentro contra el Arsenal el miércoles, Michael Olise se redimió (34′) con su quinto gol de la temporada en la Bundesliga.

El francés llegó a nueve anotaciones en todas las competiciones este curso, al culminar una jugada con Kane.

Bajo un auténtico aguacero y en su partido número 100 en la Bundesliga, el goleador inglés también participó en el festival, con su tanto número 102 en el campeonato con la camiseta del Bayern (155 en 157 juegos, por todas las competiciones).

Kane está a punto de renovar su contrato con el Bayern, que expira al término de la temporada.

Esta demostración ofensiva, combinada con una actuación defensiva sólida y tranquilizadora, llegó en el momento justo, previo a que el Arsenal visite el Allianz Arena, donde los bávaros han marcado 23 goles en cuatro partidos.

*Con información de la AFP.