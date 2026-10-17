Agrupación de Alexis Escobar sufre grave accidente en la Ruta del Sol: esto se sabe de los heridos

En la madrugada de este sábado 17 de octubre, un bus que transportaba a integrantes del equipo de trabajo y músicos del cantante de música popular Alexis Escobar sufrió un volcamiento lateral mientras se desplazaba por la Ruta del Sol, a la altura del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

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La agrupación viajaba desde el departamento de Antioquia hacia Bogotá para cumplir con un compromiso artístico programado para la noche de este mismo sábado.

El siniestro vial se registró en un tramo del corredor que conecta el centro del país con el norte y el occidente de Colombia.

Tras la alerta por el volcamiento, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte hicieron presencia en el lugar de la emergencia para coordinar la atención de los ocupantes y garantizar la fluidez de la movilidad en el sector.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por el medio regional Mi Oriente, entre los pasajeros se encontraban los músicos Alexis Pavas, Diego Henao y John Cardona, originarios del municipio de La Unión, en el oriente antioqueño.

Varios de los ocupantes resultaron con contusiones y heridas de diversa consideración, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital local del municipio de Guaduas para recibir valoración médica.

Aunque los primeros testimonios de habitantes de la zona sugerían que no había personas con lesiones de extrema gravedad, un comunicado divulgado por la cuenta oficial de Alexis Escobar indicó que al menos dos de los lesionados habrían sufrido traumatismos de mayor consideración.

Hasta el momento, las autoridades y los organismos de socorro no han expedido un parte médico oficial que precise el número total de lesionados, sus identidades ni el diagnóstico definitivo de cada uno.

Fuentes vinculadas a la atención de la emergencia en la zona señalaron que la E. S. E. Hospital San Vicente de Paúl de Guaduas presenta limitaciones en su infraestructura para el manejo de traumatismos de alta complejidad.

Por esta razón, el personal médico evalúa la necesidad de autorizar la remisión de los pacientes más delicados a centros asistenciales de mayor nivel en municipios cercanos o a la ciudad de Bogotá.

En el municipio de La Unión, Antioquia, familiares, allegados y seguidores de los músicos involucrados permanecen atentos a la entrega de nuevos reportes oficiales sobre la evolución médica de los artistas.

Las causas que del volcamiento del autobús se encuentran bajo investigación por parte de la Policía de Tránsito. Peritos de la especialidad adelantaron la inspección técnica de la vía y del automotor para recolectar elementos materiales probatorios.

Las autoridades deberán esclarecer si el hecho estuvo asociado a fallas mecánicas en el vehículo, al estado de la infraestructura vial, a condiciones climáticas adversas, a un factor humano o a una maniobra sobre la calzada.

El cantante Alexis Escobar está anunciado como uno de los invitados de honor en la presentación que la artista Arelys Henao ofrecerá la noche de este sábado 17 de octubre en el escenario del Movistar Arena de Bogotá.

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Hasta el momento, ni el equipo de prensa ni el propio artista han emitido un comunicado oficial en el que confirmen o descarten su participación en el evento o informen sobre una eventual reprogramación.

La realización de su show dependerá de la evolución médica de los integrantes de su agrupación y de los acuerdos logísticos que determine la producción del espectáculo en las próximas horas.