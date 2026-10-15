Tras 11 días en UCI, murió mujer quemada en reconocido restaurante de Bucaramanga

Janeth Mylene Suárez Saavedra sufrió quemaduras en entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo tras un accidente ocurrido en un famoso restaurante de Bucaramanga. Su esposo, el excandidato a la Alcaldía de Socorro, José Luis Rodríguez, también resultó herido al intentar auxiliarla.

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Lo que comenzó como un desayuno en pareja terminó en una tragedia que hoy tiene bajo investigación un accidente ocurrido en un restaurante de Bucaramanga.

Janeth Mylene Suárez Saavedra, una ingeniera ambiental de 57 años, murió el 13 de octubre, después de permanecer 11 días hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió en el establecimiento Hellolife, ubicado en el sector de Cabecera.

El accidente ocurrió el 2 de octubre, cuando la mujer desayunaba junto a su esposo. De acuerdo con las primeras versiones conocidas, una trabajadora habría intentado encender o manipular un pebetero que, al parecer, funcionaba con alcohol.

Durante el procedimiento se habría producido la emergencia que terminó con la pareja lesionada. Las circunstancias exactas aún deben ser esclarecidas por las autoridades.

Información sobre la velación de Janeth Mylene Suárez. Foto: Cuenta de X RCN Radio Bucaramanga / API

Las graves quemaduras que sufrió la mujer

Suárez Saavedra fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde recibió atención médica especializada. Las lesiones comprometieron entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo, según la información conocida sobre el caso.

Su esposo también sufrió quemaduras cuando intentó auxiliarla. Por ahora, la investigación deberá reconstruir cómo se originó el fuego y qué ocurrió durante la manipulación del elemento que habría desencadenado el accidente.

La muerte de la ingeniera ha generado tristeza entre familiares, allegados y personas que la conocían en Bucaramanga y Socorro, municipio santandereano con el que mantenía vínculos personales y familiares.

Janeth Mylene Suárez y su esposo, José Luis Rodríguez, excandidato a la Alcaldía de Socorro. Foto: Cuenta de X RCN Radio Bucaramanga / API

Hello Life se pronunció tras su muerte

Luego de conocerse el fallecimiento, el restaurante Hello Life expresó sus condolencias a la familia y aseguró que los hechos son materia de investigación. La empresa manifestó su disposición a entregar la información solicitada por las autoridades y afirmó que tiene interés en que se esclarezca lo ocurrido.

Por ahora, no hay conclusiones oficiales sobre las causas del accidente ni sobre posibles responsabilidades. La investigación deberá determinar qué pasó durante el desayuno y bajo qué condiciones se manipulaba el pebetero.

Comunicado de Hello Life sobre el incidente. Foto: Cuenta de X RCN Radio Bucaramanga / API

¿Quién era Janeth Mylene Suárez Saavedra?

La mujer era ingeniera ambiental y años atrás trabajó en la Alcaldía de Socorro. Su familia también tenía vínculos con la política local, pues su esposo fue candidato a la Alcaldía de ese municipio.

Su fallecimiento se produjo después de varios días de atención médica, sin que lograra recuperarse de la gravedad de las lesiones.